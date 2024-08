LTX Studio di Lightricks, la piattaforma di AI per lo storytelling visivo, ora apre a tutti

LTX Studio elimina la lista d'attesa, offrendo opzioni di abbonamento gratuito e a pagamento con caratteristiche professionali uniche

CHICAGO: Lightricks, gli innovatori nel settore dell'intelligenza artificiale (AI) alla base di Facetune, Videoleap, Photoleap e Popular Pays, ha annunciato oggi che LTX Studio beta, la prima piattaforma di storyboarding e prototipizzazione su base AI, è oggi aperta al pubblico. La piattaforma, progettata per professionisti creativi in ambito cinematografico e pubblicitario, offre soluzioni generative e di editing in tempo reale. L'annuncio comprende nuove funzionalità che spingono i limiti dello storytelling visivo, come maggiore controllo dei personaggi e delle inquadrature e collaborazione multi-utente.

La piattaforma LTX Studio integra la ricerca esclusiva su base AI condotta dagli ingegneri di Lightricks con gli ultimi modelli di AI generativa open-source e su licenza, ridefinendo così il processo creativo.

Fonte: Business Wire

