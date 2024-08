Contentful sottoscrive un accordo definitivo per l'acquisizione di Ninetailed

L'aggiunta della tecnologia di Ninetailed consentirà di accelerare le capacità di personalizzazione guidate dall'IA e farà progredire la leadership di Contentful nell'ambito dell'innovazione nello spazio della gestione di contenuti

DENVER e BERLINO: Contentful, una piattaforma leader di contenuti componibili, su cui fanno affidamento più di 4.200 clienti, ha annunciato oggi di aver sottoscritto un accordo definitivo per l'acquisizione di Ninetailed, con sede a Berlino, società all'avanguardia della personalizzazione e della sperimentazione di contenuti strutturati. Questa mossa consentirà a Contentful di offrire ai propri clienti una soluzione di personalizzazione scalabile e guidata dall'IA, già integrata nella piattaforma Contentful.

A differenza delle soluzioni tradizionali, l'offerta combinata sfrutterà la potenza della componibilità, di un'architettura API-first, dell'IA generativa e di una distribuzione edge ultrarapida. I clienti avranno la possibilità di identificare, selezionare, sperimentare e analizzare in modo rapido e semplice esperienze personalizzate su tutti i canali senza creare nuovi flussi di lavoro. Ciò consentirà ai marchi di generare un maggiore ritorno sull'investimento (ROI) dai loro investimenti in contenuti e dati e, in ultima analisi, di aumentare i ricavi grazie a percorsi personalizzati per i clienti.

“La personalizzazione è da tempo un obiettivo per i distributori, ma ottenere un ROI significativo su scala è stato difficile a causa di catene di strumenti frammentate, alti costi di sviluppo e di produzione di contenuti e scarsa integrazione dei dati dei clienti”, ha dichiarato Karthik Rau, CEO di Contentful. "Ninetailed si integra perfettamente con Contentful, fornendo flussi di lavoro fluidi, creazione di esperimenti senza codice e una solida connettività. I prodotti di Ninetailed semplificano radicalmente la personalizzazione delle esperienze digitali”.

Con un ecosistema di oltre 100 integrazioni e plug-in, la piattaforma di contenuti scalabile, affidabile e di livello aziendale di Contentful è già la soluzione scelta dalle principali organizzazioni. Con il recente lancio di Contentful Studio e l'aggiunta dei prodotti di Ninetailed, Contentful sarà presto l'unica soluzione sul mercato a offrire una piattaforma moderna e componibile sviluppata per gli utenti tecnici, combinata con prodotti di personalizzazione e costruzione di esperienze low-code per i team di marketing e progettazione.

"Unire le forze con Contentful significa che i clienti potranno beneficiare di una soluzione di personalizzazione con IA nativa completamente integrata, abbinata a una solida piattaforma di contenuti componibili", ha dichiarato Andy Kaiser, cofondatore e CEO di Ninetailed. "Il mio collega cofondatore Alexander Braunreuther, il team di Ninetailed e io siamo entusiasti di entrare a far parte di Contentful, dove avremo l'opportunità e le risorse per creare rapidamente iterazioni e portare sul mercato innovazioni in grado di rivoluzionare la categoria".

Molti marchi famosi, come Kraft Heinz, Ace & Tate e SumUp, stanno già utilizzando la tecnologia di Ninetailed nelle loro esperienze digitali costruite da Contentful, aumentando i tassi di clic e di conversione e riducendo al contempo il tempo e lo sforzo necessari per portare sul mercato percorsi personalizzati. Il colosso direct-to-consumer Ruggable, un altro cliente condiviso, ha aumentato le conversioni del 25% e i tassi di clic di 7 volte grazie alla personalizzazione delle landing page per il traffico a pagamento. La tecnologia di Ninetailed è "parte integrante dell'attività di Ruggable", ha dichiarato Daniel Graupensperger, direttore associato della gestione dei prodotti del marchio.

Ninetailed by Contentful sarà disponibile subito dopo la conclusione dell'accordo nei prossimi giorni. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.contentful.com.

Informazioni su Contentful

Contentful è una piattaforma di contenuti componibili leader del settore,in grado di sbloccare tutti i contenuti digitali di un'organizzazione per offrire ai clienti esperienze di grande impatto, trasformando i contenuti in un asset aziendale strategico. La piattaforma Contentful, Contentful Studio e l'ecosistema Contentful integrano la flessibilità dei contenuti componibili con l'intelligence dell'IA, consentendo ai team digitali di dare impulso al business attraverso la collaborazione, la velocità e la portata. Contentful consente di creare esperienze di contenuto innovative attraverso marchi, regioni e canali per organizzazioni di ogni dimensione in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.contentful.com. Contentful, il logo Contentful e gli altri marchi elencati qui sono marchi registrati di Contentful Inc., Contentful GmbH e/o le sue affiliate negli Stati Uniti e in altri Paesi. Altri nomi possono essere marchi dei rispettivi proprietari.

