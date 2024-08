Il 25º anniversario del GIS Day dimostrerà come la mappatura promuove la collaborazione internazionale

L'evento globale ospiterà oltre 4.000 eventi dedicati alla tecnologia geospaziale e ai suoi numerosi diversi utenti

REDLANDS, California: GIS Day è la celebrazione internazionale che dimostra la potenza della tecnologia dei sistemi informativi geografici (GIS). Il 20 novembre 2024, Esri, leader globale nell'ambito di GIS e mappatura, inviterà professionisti, studenti e curiosi di geografia per festeggiare assieme il 25º anniversario del GIS Day.

"Il GIS Day è diventato un'importante opportunità per gli entusiasti di mappatura e per gli scienziati di tecnologia geospaziale per riunirsi e condividere il loro importante lavoro", ha dichiarato Jack Dangermond, presidente di Esri.

Fonte: Business Wire

