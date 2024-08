Podimetrics avvia una partnership con HTEC per lo sviluppo di una tecnologia per la cura dei pazienti leader del settore

SAN MATEO, California: HTEC, società globale di sviluppo di prodotti digitali e di servizi di ingegneria end-to-end, è orgogliosa di annunciare l'inizio di una collaborazione con Podimetrics. Podimetrics è il creatore dello SmartMat™ e fornitore di servizi integrati di assistenza clinica e al paziente in grado di salvare gli arti e le vite delle persone che vivono con forme di diabete complesso, fornendo una tecnologia all'avanguardia e un monitoraggio remoto personalizzato del paziente.

Per fare in modo che le sue soluzioni rimangano all'avanguardia in ambito di innovazione sanitaria e cura dei pazienti, l'azienda ha avviato una collaborazione con HTEC per modernizzare la sua piattaforma.

"La nostra soluzione si basa su algoritmi che consentono la diagnosi precoce e migliorano la situazione sanitaria dei pazienti con problemi di piede diabetico", ha affermato il dott. Matt Oefinger, Chief data and technology officer presso Podimetrics. "Siamo entusiasti di poter sfruttare le competenze di HTEC nell'analisi dei dati e nella tecnologia sanitaria per migliorare la precisione e l'efficienza dei dati."

Durante il periodo concordato, HTEC aiuterà Podimetrics a progettare e implementare miglioramenti algoritmici per sensori e dati, sviluppare una solida base per sviluppi successivi e per l'evoluzione degli algoritmi e pianificare future versioni hardware.

"La collaborazione con Podimetrics è una di quelle per cui vive HTEC: utilizzare le nostre competenze per lo sviluppo di soluzioni con un impatto positivo immediato sugli utenti. Siamo entusiasti di poter aiutare Podimetrics a perfezionare la propria piattaforma leader del settore grazie a capacità e funzionalità ottimizzate in grado di migliorare le prospettive per i pazienti", ha dichiarato Ognjen Milicevic, responsabile tecnologico per il machine learning presso HTEC.

La collaborazione tra le due aziende rafforzerà la posizione di Podimetrics in quanto azienda all'avanguardia nel settore della cura del piede diabetico mediante il miglioramento delle capacità di diagnosi della piattaforma, con una riduzione dell'intervento manuale, il miglioramento delle prospettive per i pazienti e lo sviluppo di una strategia di cura più esaustiva.

Informazioni su Podimetrics:

Podimetrics rivoluziona il trattamento del piede diabetico grazie alla tecnologia intelligente. Attraverso collaborazioni con programmi sanitari regionali e nazionali e fornitori a rischio, come la Veterans Health Administration, Podimetrics ha aiutato a prevenire le amputazioni associate al diabete complesso. Combinando una tecnologia all'avanguardia con i migliori servizi clinici e di assistenza al paziente, Podimetrics ottiene alti tassi di coinvolgimento da parte dei pazienti e consente ai medici di salvare arti, vite e denaro, il tutto mantenendo in buona salute i gruppi vulnerabili nelle proprie case.

Informazioni su HTEC:

HTEC Group Inc. è un'azienda globale di sviluppo di prodotti digitali e di ingegneria tecnologica che promuove l'evoluzione tecnologica delle organizzazioni di maggior impatto al mondo, dalle startup innovative alle aziende Fortune 500. Con oltre 2.000 esperti distribuiti in Nord America e in Europa, HTEC è il partner tecnologico ideale per i suoi clienti e la migliore piattaforma di crescita per i suoi dipendenti.

Fonte: Business Wire

