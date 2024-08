BT Group ed Edgio annunciano la prima rete di distribuzione di contenuti al mondo abilitata al MAUD

BT Group annuncia che collaborerà con Edgio, come primo partner, per integrare la sua soluzione CDN nella soluzione tecnologica MAUD di Edgio. Le due aziende prevedono la distribuzione in prova di co...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 22/08/2024