Xsolla e Savvy Games Group firmano un memorandum d'intesa per promuovere lo sviluppo di videogiochi in Medio Oriente

Xsolla e Savvy Games Group collaborano al lancio della Xsolla Academy in Arabia Saudita, alla realizzazione dei principali eventi di settore, alla creazione di 3.600 nuovi posti di lavoro entro il 2030 e all'istituzione di Riyadh come sede regionale di Xsolla, promuovendo la Vision 2030 del Regno come hub mondiale per i videogiochi e gli eSport

RIYADH, Arabia Saudita: Xsolla, società globale di commercio di videogiochi, ha annunciato oggi la firma di un memorandum d'intesa (MoU) con Savvy Games Group (“Savvy”), campione nazionale dell'Arabia Saudita per i giochi e gli eSport, mediante cui approfondire la Vision 2030 del Regno e creare opportunità economiche per gli sviluppatori di giochi in Medio Oriente e nel mondo.

La partnership strategica favorirà la creazione di 3.600 nuovi posti di lavoro nel settore dei videogiochi entro la fine del 2030, per promuovere la vision del Regno dei giochi e degli eSport del futuro. Si tratta di un impegno significativo per la crescita dei videogiochi per sviluppatori, editori e giocatori non solo in Medio Oriente, bensì in tutto il mondo.

Secondo i termini del memorandum d'intesa, la partnership si concentrerà su diverse iniziative chiave, tra cui la creazione della Xsolla Academy, di programmi "incubatori" e "acceleratori" volti a sostenere gli studi di sviluppo di videogiochi, sia a livello locale che internazionale. L'Academy svolgerà un ruolo cruciale nel coltivare i talenti e nel promuovere lo sviluppo di videogiochi come un percorso di carriera praticabile all'interno del Regno.

Oltre all'Academy, la partnership sonderà le opportunità per ospitare i principali eventi del settore dei videogiochi per utenti aziendali o clienti, fornirà finanziamenti per progetti di sviluppo di videogiochi e favorirà le connessioni tra centri locali e investitori internazionali.

Con questa partnership, Xsolla creerà una sede centrale regionale a Riyadh dotata di servizi di produzione, sviluppo, tecnologia, assistenza clienti e sviluppo commerciale, affinché sviluppatori ed editori siano assistiti nell'ottenere scalabilità e possibilità di crescita dei loro giochi in Medio Oriente e nel Regno.

Brian Ward, CEO di Savvy Games Group, ha dichiarato: “Questa partnership con Xsolla rappresenta un significativo passo avanti nella nostra missione di portare l'ecosistema dei giochi e degli eSport dell'Arabia Saudita alla ribalta globale. Unendo le nostre risorse e competenze, stiamo creando posti di lavoro e costruendo un'industria vivace e sostenibile che guiderà le opportunità e la creatività per gli anni a venire”.

Chris Hewish, direttore strategico di Xsolla, ha aggiunto: “Siamo entusiasti di collaborare con Savvy Games Group a questa iniziativa innovativa. La nostra visione condivisa per il futuro dei videogiochi si allinea perfettamente: l'obiettivo di entrambi è potenziare gli sviluppatori, promuovere la creatività e sostenere la prossima generazione di talenti in Arabia Saudita”.

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un'azienda globale per il commercio di videogiochi con una serie robusta e potente di strumenti e servizi progettati specificamente per il settore. Dalla sua fondazione nel 2005, Xsolla ha aiutato migliaia di sviluppatori ed editori di videogiochi di tutte le dimensioni a finanziare, commercializzare, lanciare e monetizzare i loro giochi a livello globale e su più piattaforme. In qualità di leader innovativo nel settore del commercio dei giochi, la missione di Xsolla è quella di risolvere i problemi connessi alle complessità intrinseche della distribuzione, del marketing e della monetizzazione a livello globale, per aiutare i nostri partner a raggiungere più aree geografiche, generare più entrate e creare relazioni con i giocatori di tutto il mondo. Con sede centrale a Los Angeles, in California, e uffici a Montreal, Londra, Berlino, Seul, Pechino, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokyo e in altre città del mondo, Xsolla supporta importanti titoli di gioco come Valve, Twitch, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo e altri ancora.

Per ulteriori informazioni e per saperne di più sull'azienda visitare il sito: xsolla.com

Informazioni su Savvy Games Group

Savvy Games Group (“Savvy”) è una società leader nel settore dei giochi e degli eSport, fondata per favorire la crescita e lo sviluppo a lungo termine degli eSport e del più generale settore dei videogiochi su scala globale. Savvy è stata costituita ed è controllata al 100% dal PIF. In qualità di leader globale del settore, Savvy diventerà un leader mondiale nel settore dei giochi e degli eSport grazie all'impiego di ingenti capitali a lungo termine. In qualità di campione nazionale dell'Arabia Saudita per i videogiochi e gli eSport, Savvy si impegna a sostenere la fiorente comunità locale e a promuovere lo sviluppo del settore nel Regno.

Sito web Savvy Games Group – savvygames.com

Fonte: Business Wire

