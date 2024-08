Taktile nomina Jason Mikula Direttore strategia di settore, banking e tecnofinanza

NEW YORK: Taktile, recentemente nominata da G2 leader della categoria Piattaforme gestionali per le decisioni, annuncia la nomina di Jason Mikula al ruolo di Direttore strategia di settore, banking e tecnofinanza. Mikula, un leader di pensiero rinomato nel settore, che pubblica la sua newsletter Fintech Business Weekly, è ospite frequente su popolari podcast e un relatore e moderatore ricercato per importanti eventi del settore, consentirà a Taktile di innovare ulteriormente la sua strategia di comunicazione, “go-to-market” e riguardante i prodotti nel settore dei servizi finanziari.

Mikula vanta quasi 15 anni di esperienza in tale settore e in precedenza è stato Vicepresidente presso la banca d’investimento famosa nel mondo Goldman Sachs, con responsabilità per la gestione dei prodotti e il marketing volto all’acquisizione di clienti, occupandosi di prodotti sia nel business dei risparmi che in quello dei prestiti.

Fonte: Business Wire

