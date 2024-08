G Squared chiude il sesto fondo flagship da 1,1 miliardi di dollari per capitalizzare sull'opportunità nelle secondarie di venture capital

L'attività di investimento dell'azienda è incentrata sulle transazioni secondarie dirette per costruire posizioni in aziende tecnologiche in fase di crescita.

CHICAGO: G Squared, azienda di venture capital in fase di crescita impegnata a supportare le esigenze di capitale di società tecnologiche dinamiche nei loro interi cicli di vita, oggi ha annunciato la raccolta di 1,1 miliardi di dollari in capitali impegnati per il suo sesto fondo flagship, G Squared VI. Coerente con la strategia di lunga data dell'azienda, la maggioranza di G Squared VI verrà assegnata a opportunità di mercato secondarie, offrendo capitali di crescita e liquidità critica alla prossima generazione di aziende tecnologiche innovative e alle parti interessate.

Fonte: Business Wire

