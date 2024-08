USB Implementers Forum (USB-IF) lancia un nuovo programma di test di conformità per gli OEM/ODM in supporto della direttiva sui caricatori comuni dell'UE

Permette ai OEM/ODM di dimostrare la conformità agli standard IEC 62680 (USB)

BEAVERTON, Ore.: USB Implementers Forum (USB-IF), l’organizzazione di supporto per la promozione e l’adozione della tecnologia USB, oggi ha annunciato il lancio del Programma di specifiche USB-IF per la conformità a IEC 62680 (USB). Questa nuova iniziativa è pensata per aiutare i Produttori di attrezzature originali (OEM)/Produttori di dispositivi originali (ODM) a rispettare i requisiti di base della Direttiva sui caricatori comuni dell’Unione Europea (UE) che impone l’utilizzo di tecnologia standard nei caricatori in un'ampia gamma di dispositivi a batteria nell'UE.

Fonte: Business Wire

