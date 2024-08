NIGHT CROWS di Wemade rivela un grande aggiornamento

Abbinamenti casuali di un massimo di tre gruppi di server nei nuovi World Special Dungeon e World Battlefront

Il sistema "Alchemia" ("Alchemy") attribuisce ulteriori statistiche ai personaggi con l'incisione di cinque tipi di elementi

Il nuovo artefatto "Dado" ("Die") aumenta il danno, mentre "Clessidra" ("Hourglass") aumenta le statistiche di riduzione del danno

SEUL, Corea del Sud: La versione globale di NIGHT CROWS, il MMORPG di grande successo pubblicato da Wemade e sviluppato da MADNGINE, ha rivelato vari tipi di contenuti con il grande aggiornamento del 27 agosto.

I contenuti aggiunti comprendono il nuovo World Special Dungeon "Santuario della strana roccia Masarta" ("Eerie Rock Sanctuary") e World Battlefront "Kildebat del Caos" ("Kildebat of Chaos"). Gli utenti di un massimo di 3 gruppi di server possono incontrarsi con abbinamenti casuali per coinvolgersi in gare o collaborazioni per sconfiggere i capi mostri e ottenere gli articoli necessari per la crescita del personaggio.

Fonte: Business Wire

