Lifezone Metals avvia il processo per l'assicurazione contro i rischi con una società finanziaria statunitense per lo sviluppo internazionale per il Kabanga Nickel Project in Tanzania

Kabanga: sostenuto dalla Partnership per le infrastrutture e gli investimenti globali e riconosciuto come un progetto all'interno della partnership per la sicurezza dei minerali

NEW YORK: Chris Showalter, CEO di Lifezone Metals Limited (NYSE: LZM), è lieto di annunciare che Lifezone ha avviato discussioni ad alto livello con funzionari del governo degli Stati Uniti e della Tanzania per promuovere iniziative di investimento in progetti per la fornitura di minerali di importanza critica in Africa.

Il Kabanga Nickel Project, situato nel nord-ovest della Tanzania, viene promosso attraverso una partnership strategica tra Lifezone, il governo della Tanzania e BHP Group Limited.

Fonte: Business Wire

