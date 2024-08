euNetworks completa una ricapitalizzazione azionaria da 2,1 miliardi di euro

LONDRA e NEW YORK: euNetworks Group Holdings Limited (“euNetworks”), società di infrastrutture per la larghezza di banda dell'Europa occidentale, oggi ha annunciato di aver completato una ricapitalizzazione azionaria da 2,1 miliardi di euro. Tra i maggiori investitori nell'operazione, un veicolo gestito da Stonepeak ancorato da Mercer and Aware Super, e investimenti diretti dalla Investment Management Corporation of Ontario (“IMCO”) e APG Asset Management (“APG”). Gli impegni del capitale seguono il recente rifinanziamento del debito della società annunciato in giugno e insieme contribuiranno allo slancio di euNetworks, che continua ad espandersi e a realizzare le sue priorità strategiche.

euNetworks costruisce e investe nelle sue reti in fibra ottica urbane e a lunga distanza per collegare i centri dati e le hub di dati più importanti in Europa.

Fonte: Business Wire

