Tineco si prepara al Back to school con offerte incredibili

MILANO: Tineco, il brand di lavapavimenti e aspirapolveri smart, ha organizzato delle offerte imperdibili in occasione del rientro alla routine dopo le ferie. Quattro lavapavimenti in promozione su Amazon per offrire il meglio del proprio portfolio agli utenti.

TINECO FLOOR ONE S5: la lavapavimenti smart e leggera

TINECO FLOOR ONE S5 è la lavapavimenti smart del brand che offre la possibilità di rimuovere facilmente e rapidamente qualsiasi tipo di sporco sul pavimento, sia bagnato che asciutto.

FLOOR ONE S5 è maneggevole, ha un design flessibile della testina, pesa 4,5 kg e ha un'impugnatura ergonomica. La lavapavimenti utilizza la tecnologia iLoop Smart Sensor, in grado di eliminare ogni problema di pulizia rilevando lo sporco fresco e incrostato e i vari residui. Ha un’autonomia della batteria pari a 35 minuti, e presenta due serbatoi dell’acqua: uno dedicato all’acqua sporca e uno per l’acqua pulita.

TINECO FLOOR ONE S5 è disponibile su Amazon dal 29 agosto al 4 settembre a un prezzo di 319€ (prezzo di partenza: 389€).

TINECO FLOOR ONE STRETCH S6: per pulire alla perfezione sotto i mobili

TINECO FLOOR ONE STRETCH S6 è il nuovissimo lavapavimenti e aspirapolvere del brand con una peculiarità unica: è in grado di piegarsi a 180° gradi, in modo da raggiungere qualsiasi superficie, sia che si tratti di pulire sotto ad un mobile, che in un angolo recondito della casa.

Dotato delle più recenti tecnologie all’avanguardia, tra cui il sensore iLoop Smart Sensor, il sistema di autopulizia MHCBS e le celle a sacchetto (pouch cells), TINECO FLOOR ONE STRETCH S6 ha una considerevole e migliorata autonomia di 40 minuti.

TINECO FLOOR ONE STRETCH S6 ha un design rinnovato: il serbatoio dell'acqua pulita è posizionato sopra la spazzola, e ha un'altezza di soli 13 cm quando è completamente distesa. Inoltre, il nuovo sistema di separazione dell'acqua sporca a tre camere di Tineco distingue efficacemente solidi, liquidi e aria, isolando lo sporco per proteggere il motore e mantenendo la massima potenza di pulizia anche in posizione orizzontale.

TINECO FLOOR ONE STRETCH S6 è disponibile su Amazon dal 29 agosto al 4 settembre a un prezzo di 479€ (prezzo di partenza: 599€).

TINECO FLOOR ONE S7 Pro: per chi cerca prestazioni uniche

Tineco FLOOR ONE S7 Pro è uno dei prodotti di punta della gamma FLOOR ONE e offre un processo di pulizia altamente efficiente anche per i pavimenti più difficile da pulire, aspirando e lavando contemporaneamente in un solo passaggio, rimuovendo efficacemente sia lo sporco secco che quello umido.

Il sistema MHCBS (Balanced-Pressure Water Flow System) di Tineco garantisce una pulizia ancora maggiore: un raschietto integrato rimuove la maggior parte dello sporco sul rullo prima che inizi il ciclo di pulizia successivo. In combinazione con l’utilizzo di acqua pulita, l'efficace riciclo di quella sporca e la velocità di rotazione dei rulli di 450 giri/min, il tempo di asciugatura della spazzola è ridotto e i residui di acqua sporca sono minimi. Ciò significa che i batteri non hanno alcuna possibilità di diffondersi. Questo processo di asciugatura centrifuga viene utilizzato anche durante l’autopulizia dell'S7 Pro per prevenire la formazione e la diffusione di muffe e batteri nell'apparecchio stesso.

TINECO FLOOR ONE S7 Pro è in offerta su Amazon dal 29 agosto al 4 settembre a un prezzo di 549€ (prezzo di partenza: 719€).

TINECO iFloor 5 Breeze Complete: leggero e a un prezzo imbattibile

Il iFloor 5 Breeze Complete ha un design leggero e maneggevole, pesa meno di 5 kg, quindi è facile da manovrare e da utilizzare per le pulizie più approfondite. I rulli sono autoriflettenti, il che significa che si puliscono automaticamente durante l'uso, evitando che trattengano lo sporco e cattivi odori.

Questo modello è dotato di un serbatoio per l'acqua pulita da 800 ml e di un serbatoio per l'acqua sporca da 750 ml. Questo significa che è possibile pulire ampie superfici senza dover riempire e svuotare frequentemente i serbatoi. L'autonomia è di circa 35 minuti.

TINECO iFloor 5 Breeze Complete è in offerta su Amazon dal 29 agosto al 4 settembre a un prezzo di 239€ (prezzo di partenza: 299€).

Tineco

Tineco è stata fondata nel 1998 con il lancio della sua prima aspirapolvere, da allora guida l'innovazione nella categoria degli elettrodomestici intelligenti. Tineco si dedica alla progettazione di prodotti elettronici per la casa di qualità, utili, facili da usare e smart. Con la gamma di aspirapolvere PURE ONE e l'introduzione della prima linea di aspirapolvere lava/asciuga intelligente sul mercato - la serie FLOOR ONE - Tineco è diventata rapidamente un'azienda leader nella categoria degli elettrodomestici intelligenti.

Fonte: Business Wire

