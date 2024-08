AIT Worldwide Logistics presenta il nuovo team di IA e data science

Il gruppo di livello aziendale guida lo sforzo trasformativo per rendere i dati una risorsa sotto la guida del vicepresidente recentemente incaricato, Patrick Chew

ITASCA, Illinois: Il leader globale in soluzioni per la catena logistica, AIT Worldwide Logistics, è lieto di annunciare il suo nuovo team per intelligenza artificiale (IA) e data science, un reparto di livello aziendale creato per rafforzare l'investimento dell'organizzazione nei dati. Il team getterà le basi per la futura adozione di strumenti di IA di nuova generazione per migliorare ulteriormente la solida interfaccia con i clienti dell'azienda. Patrick Chew di AIT è stato nominato vicepresidente alla guida del nuovo gruppo di IA e data science.

Fonte: Business Wire

