NetApp ottimizza gli ambienti VMware con nuove funzionalità

NetApp e Broadcom massimizzano il valore degli ambienti cloud ibridi e privati dei clienti

SAN JOSE, California: NetApp® (NASDAQ: NTAP), azienda che sviluppa un’infrastruttura dati intelligente, oggi ha annunciato il lancio di nuove funzionalità che supportano implementazioni VMware Cloud Foundation. I clienti comuni di NetApp e VMware potranno sfruttare le soluzioni NetApp per dimensionare adeguatamente gli ambienti IT al fine di eseguire carichi di lavoro VMware alla scala necessaria con efficienza.

Da oltre un decennio NetApp e VMware, quest’ultima rilevata recentemente da Broadcom Inc., collaborano per assicurare il successo dei clienti che hanno in comune e aiutarli a liberare il valore completo degli investimenti effettuati in VMware. NetApp è un partner chiave di VMware nella progettazione tecnica in tale posizione e continua a dare impulso all’innovazione in sistemi di archiviazione altamente disponibili, scalabili e performanti per i propri vSphere Virtual Volumes (vVol) di nuova generazione.

Fonte: Business Wire

