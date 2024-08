Mentre i Cio menzionano i problemi del cloud, Lenovo offre una nuova suite di servizi per progetti cloud ibridi veloci, su misura

I servizi di consulenza per il cloud ibrido Lenovo semplificano i piani riguardanti il cloud abbreviando i tempi necessari per creare valore

MORRISVILLE, North Carolina: Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY), un’importantissima realtà globale nel settore della tecnologia, offre servizi di consulenza per il cloud ibrido per consentire alle aziende di semplificare i progetti cloud ibridi e creare piani pronti per l’attuazione, a prova di futuro in appena sei settimane. Lenovo utilizza quattro decenni di esperienza nell’assistere i Cio di tutto il mondo a far fronte alle complessità del cloud, compreso quello ibrido, rispondendo anche alle necessità associate all’emergere di carichi di lavoro relativi all’IA. Con i nuovi servizi i consulenti Lenovo, la cui competenza è nota, guidano le aziende attraverso le esigenze del cloud ibrido, abbreviando i tempi necessari per creare valore, migliorando il rapporto costo/efficienza e gettando basi flessibili e scalabili.

Fonte: Business Wire

