Liminal nomina Experian leader nella prevenzione di appropriazione degli account

COSTA MESA, California: Experian è stata nominata leader da Liminal, società leader nel settore di market e competitive intelligence, nel suo report del 2024 Link Index for Account Takeover (ATO) Prevention in Banking. Il report fornisce un'analisi dettagliata del settore di prevenzione dell'appropriazione di account e identifica i principali paesi e gli attori emergenti in prima linea nell'innovazione negli ambiti di autenticazione, prevenzione delle frodi e identità.

Nel report sono state citate con valutazioni particolarmente alte l'approccio strategico di Experiean, la presenza sul mercato e le capacità CrossCore®, assieme al commento: "Le soluzioni complete di rilevamento delle frodi e di gestione delle identità dell'azienda, inclusa la facoltà di orchestrazione CrossCore, sono un riferimento per le aziende di tutto il mondo per proteggersi da un'ampia gamma di tipi di frode: il 97% degli operatori dei servizi finanziari intervistati conosce il marchio Experian."

Fonte: Business Wire

