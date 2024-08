SmartStream risponde alle esigenze dei clienti con la sua ultima soluzione di gestione delle garanzie

LONDRA: SmartStream, fornitore di soluzioni per la gestione del ciclo di vita delle transazioni finanziarie (TLM®), oggi annuncia il lancio della sua ultima versione della soluzione TLM Collateral Management. Versione 7.0, sviluppata in collaborazione con un cliente bancario di primo livello, introduce nuove funzionalità quali aggiornamenti in tempo reale di informazioni tramite API i versioni multiple su linee aziendali, che servono più giurisdizioni a livello globale.

Jason Ang, Responsabile del programma globale, TLM Collateral Management, SmartStream, afferma: “In un'era in cui le aziende where firms si trovano ad affrontare costi crescenti, pressioni normative, profili di rischio maggiori e l'esigenza di dati migliori e più rapidi per gestire il rischio del credito, TLM Collateral Management versione 7.0 offre strumenti potenziati per fornire una piattaforma di gestione delle garanzie innovativa, solida e stabile."

Fonte: Business Wire

