KAGA FEI amplia la serie di moduli con combinazione wireless LAN/Bluetooth

I moduli facilitano lo sviluppo di dispositivi incorporati a basso consumo con interfaccia SDIO

YOKOHAMA, Giappone: KAGA FEI Co., Ltd., un fornitore globale di moduli wireless a breve distanza leader nel settore, oggi ha annunciato “WKI611AA1”, un modulo wireless con combinazione LAN/Bluetooth Wi-Fi 6 e supportato da Bluetooth per dispositivi incorporati.

Questo modulo è dotato di un'antenna ad alte prestazioni incorporata e ha ottenuto varie certificazioni; consente inoltre la riduzione dei tempi di sviluppo dell'antenna e dei costi di certificazione durante lo sviluppo di dispositivi IoT industriali e di automazione domestica (domotica), come attrezzature di smart building, pratici terminal per logistica, videocamere di sorveglianza ed elettrodomestici. L'utilizzo di questo modulo consente di abbreviare il time-to-market dei prodotti.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita