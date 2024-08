Wilshire e XTP, specialista in tecnologie e dati, uniscono le forze: maggiore trasparenza dei costi a favore dei proprietari di asset globali

Servizi d'avanguardia di riduzione dei costi e dei rischi andranno a completare le soluzioni di investimento di Wilshire per i clienti istituzionali su scala globale

SANTA MONICA, Calif.: Wilshire Advisors LLC (“Wilshire”), società leader nei servizi finanziari a livello mondiale, ha annunciato oggi di aver unito le forze con la società XTP Implementation Services (“XTP”), specializzata in tecnologie e analisi dei dati, che si occupa di migliorare la trasparenza, ridurre i rischi, potenziare la governance degli investimenti e aumentare i rendimenti netti per gli investitori istituzionali a livello globale. Grazie a questa partnership, concretizzatasi con l'acquisizione di XTP da parte di Wilshire e il contemporaneo reinvestimento in Wilshire da parte degli ex azionisti di XTP, XTP continuerà a operare in modo indipendente senza cambiare né il suo attuale gruppo dirigente né il suo brand.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita