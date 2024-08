La Digital Cooperation Organization ha organizzato la sua prima tavola rotonda in collaborazione con social media, aziende tecnologiche e piattaforme digitali per la lotta al fenomeno della disinformazione online

Riad, Arabia Saudita: La Digital Cooperation Organization (DCO), organizzazione multilaterale internazionale che si impegna a garantire a tutti la prosperità digitale accelerando la crescita sostenibile e inclusiva dell'economia online, ha condotto una tavola rotonda strategica con alcune delle più importanti aziende tecnologiche e con i rappresentanti di social media e piattaforme digitali per affrontare il tema dell'impatto sociale della disinformazione online.

Partendo dalle premesse gettate dalle conferenze internazionali che si sono tenute nel 2023 nell'ambito dei Digital Space Accelerators per la "lotta alla disinformazione online", questa tavola rotonda dà seguito alle iniziative già intraprese dalla DCO per contrastare il fenomeno della disinformazione online. In qualità di stakeholder principali, vi hanno partecipato rappresentanti di Google, LinkedIn, Meta e TikTok per discutere di questo importante tema riguardante il mondo digitale.

La tavola rotonda, organizzata presso la sede della DCO a Riad, in Arabia Saudita, mirava a identificare i problemi e a proporre soluzioni innovative per promuovere la fiducia e salvaguardare l'economia digitale. La partecipazione dei rappresentanti dei social media e delle piattaforme digitali ha sottolineato l'importanza di questa conferenza, che ha offerto alle parti interessate una preziosa occasione per scambiare opinioni e analizzare le possibilità di collaborazione nella lotta alla disinformazione online.

L'obiettivo delle discussioni era avviare un dialogo continuo sulla pericolosità degli effetti della disinformazione online sulla società e sull'economia digitale. La tavola rotonda, inoltre, ha permesso alle parti interessate di trovare un accordo e lavorare insieme per combattere la disinformazione online e garantire un ecosistema digitale affidabile.

"Lo scambio di idee e informazioni tra le principali piattaforme ha un valore inestimabile. L'argomento chiave della discussione è stato l'importanza della cooperazione attraverso un approccio multi-stakeholder alla lotta alla disinformazione online, perfettamente in linea con la mission della DCO. Crediamo che i risultati di questo incontro apriranno la strada per lo sviluppo di una società digitale più consapevole e resiliente e non vediamo l'ora di organizzare la prossima tavola rotonda collaborativa per garantire a tutti la prosperità digitale", ha dichiarato Alaa Abdulaal, responsabile del dipartimento Digital Economy Foresight della Digital Cooperation Organization.

Sarah Al-Husseini, responsabile degli affari governativi e delle politiche pubbliche per l'Arabia Saudita di Google, ha dichiarato: "Le persone utilizzano Google perché sono sicure che troveranno informazioni di alta qualità, motivo per cui ci impegniamo molto per contrastare la disinformazione tramite i nostri prodotti e le politiche sui contenuti. Facciamo di tutto per mantenere viva questa fiducia, progettando i nostri sistemi per la qualità e offrendo agli utenti un'ampia varietà di informazioni provenienti da fonti diverse e gli strumenti per riconoscere quelle affidabili. Non lo facciamo da soli: oltre ad adattare costantemente le nostre politiche e tecnologie per prevenire eventuali abusi, condividiamo apertamente i sistemi di cui disponiamo e collaboriamo con vari esperti per far progredire il settore e creare un mondo digitale più sicuro per tutti.

Ranim Alamin, responsabile delle partnership governative strategiche per l'Arabia Saudita di LinkedIn, ha affermato: "La partecipazione alla tavola rotonda strategica della DCO ci ha offerto una preziosa opportunità per discutere di uno dei problemi più importanti del mondo digitale: la disinformazione. Le conversazioni che abbiamo intavolato con i rappresentanti di diverse piattaforme leader hanno sottolineato l'importanza di un approccio unitario per promuovere la fiducia. Ci impegniamo a lavorare insieme per costruire un ecosistema informativo digitale più affidabile e resiliente".

Tom Bonsundy-O'Bryan, responsabile delle politiche sulla disinformazione per l'area EMEA di Meta, ha dichiarato: "È stato un piacere partecipare alla tavola rotonda organizzata dalla DCO e abbiamo intenzione di continuare a lottare contro la disinformazione con il massimo impegno, senza compromettere i nostri valori fondamentali: libertà d'espressione, sicurezza degli utenti, affidabilità dei contenuti e tutela della privacy".

Hatem Samman, direttore esecutivo per le relazioni istituzionali e le politiche pubbliche per l'Arabia Saudita di TikTok, ha detto: "Noi di TikTok ci impegniamo a promuovere un ambiente digitale sicuro e affidabile per la nostra community. Questa tavola rotonda ci ha offerto un'occasione imperdibile per discutere di strategie innovative e misure collaborative volte a combattere la disinformazione. Lavorando insieme, possiamo creare uno spazio sicuro e affidabile in cui gli utenti possono trovare contenuti originali e interagire con persone di cui possono fidarsi".

La Digital Cooperation Organization continua a impegnarsi per promuovere un approccio collaborativo alla lotta alla disinformazione e garantire la crescita dell'economia digitale. Inoltre, auspica di portare avanti questa efficace iniziativa insieme ai suoi partner nel settore dei social media e delle piattaforme digitali.

*Fonte: AETOSWire

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita