PHC presenta il prototipo di LiCellGrow, un nuovo sistema di espansione cellulare per supportare lo sviluppo del processo di produzione di prodotti per terapie cellulari e geniche

―La tecnologia di gestione delle colture cellulari in tempo reale punta all'accelerazione della produzione di nuove terapie―

TOKYO: PHC Corporation Biomedical Division (sede centrale: Chiyoda-ku, Tokyo; Presidente: Nobuaki Nakamura, di seguito "Biomedical Division") presenterà un prototipo del suo nuovo sistema di espansione cellulare LiCellGrow in occasione dell'incontro regionale per l'Europa ISCT (International Society for Cell & Gene Therapy) 2024 che si terrà a Göteborg, in Svezia, dal 4 al 6 settembre. LiCellGrow, attualmente in fase di sviluppo, è stato sviluppato per consentire alle aziende farmaceutiche di visualizzare in tempo reale i continui cambiamenti metabolici nelle cellule e regolare automaticamente la coltura cellulare per ottimizzare le condizioni di crescita delle cellule.

Fonte: Business Wire

