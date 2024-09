EDX Medical annuncia l'accordo con Caris Life Sciences per la profilazione molecolare nel Regno Unito e nei paesi nordici

CAMBRIDGE, Inghilterra: EDX Medical Group plc, che sviluppa prodotti e servizi diagnostici digitali innovativi a supporto di trattamenti personalizzati per il cancro, le malattie cardiache e le malattie infettive, annuncia oggi la firma di un accordo di distribuzione con Caris Life Sciences ® (Caris), un'azienda statunitense leader nel settore dell'IA di futura generazione applicata alle biotecnologie e della medicina di precisione.

In base all'accordo, EDX Medical e Caris collaboreranno sulla base di un'esclusiva reciproca nel Regno Unito e nei paesi nordici per un minimo di tre anni, ai fini della distribuzione del portfolio di servizi avanzati e completi di profilazione molecolare di Caris per uso clinico e di ricerca.

Fonte: Business Wire

