Eaton illustrerà le soluzioni innovative post-vendita per il mercato dei veicoli elettrici in aumento alla fiera Automechanika Frankfurt

FRANCOFORTE, Germania: Eaton, la società di gestione energetica intelligente, oggi ha annunciato la presentazione del suo portafoglio in espansione di soluzioni post-vendita a basso consumo per il mercato dei veicoli elettrici (EV) in Europa, nel Medio Oriente e in Africa (EMEA) alla fiera Automechanika Frankfurt, che si svolgerà dal 10 al 14 settembre, allo Stand #D11, Padiglione 3.

“Siamo entusiasti di ampliare la nostra gamma post-vendita nell'EMEA con l'aggiunta della nostra suite di connessioni energetiche, protezioni energetiche e tecnologie a basso consumo per servire un'ampia gamma di veicoli elettrici”, ha dichiarato Tim Bauer, vice presidente, Aftermarket, Mobility Group di Eaton. “La crescita dei veicoli elettrici nella regione sta superando quella della maggior parte delle altre regioni globali, e questo presenta una grande opportunità per fornire ai nostri clienti l'ampia gamma di prodotti e le soluzioni di cui hanno bisogno”.

Fonte: Business Wire

