Autel presenta un innovativo caricatore CC multifunzione da 480 kW all’ICNC 2024 di Berlino

BERLINO: Autel Europe, pioniere dello sviluppo di soluzioni per l’energia, ha lanciato la sua più recente innovazione all’International Charging Network Conference (ICNC) 2024 che si è svolta a Berlino dal 31 agosto al 3 settembre. L’evento ha riunito stakeholder chiave nel settore della carica di veicoli elettrici, servendo da piattaforma di altissimo livello per l’esplorazione delle ultime tendenze e dei progressi della tecnologia che stanno plasmando il futuro della mobilità sostenibile.

Il 2 settembre Ting Cai, Ceo Autel Europe, ha tenuto un intervento di apertura che ha catturato l’attenzione di vari leader del settore oltre che dei partecipanti e nel corso del quale ha presentato i New Generation Maxichargers Autel, dotati di un innovativo caricatore CC multifunzione da 480 kW, progettati per rispondere alle richieste sempre più complesse del settore dei veicoli elettrici offrendo efficienza, affidabilità e scalabilità ineguagliate.

I New Generation Maxichargers impiegano la tecnologia Intelligent Matrix e il modulo di alimentazione può essere configurato in modo flessibile. Questa innovativa funzionalità assicura il funzionamento continuo e prestazioni ottimali distribuendo il carico su più moduli, aumentando l’affidabilità e l’efficienza. Il caricatore CC multifunzione da 480 kW ridefinirà lo standard per soluzioni di ricarica veloce e ultraveloce dei veicoli elettrici, posizionando Autel all’avanguardia del settore.

“Siamo estremamente lieti del lancio delle nostre innovazioni più recenti all’ICNC 2024”, commenta Ting Cai. “I New Generation Maxichargers rappresentano un progresso significativo nella tecnologia della ricarica dei veicoli elettrici, offrendo potenza elettrica e affidabilità senza precedenti. Grazie al caricatore CC multifunzione da 480 kW Autel sta spingendo i confini di ciò che è possibile in questo settore”.

La partecipazione di Autel all’ICNC 2024 ne sottolinea l’impegno a promuovere l’innovazione e la sostenibilità nell’ecosistema dei veicoli elettrici. I partecipanti alla conferenza hanno avuto l’opportunità di incontrarsi con il team di esperti Autel e di esplorare la gamma completa di prodotti e soluzioni pensate per accelerare la transizione alla mobilità elettrica.

