Molinare domina la complessità del flusso di lavoro con il software Ngenea® di pixitmedia, una società Kalray

Riducendo al minimo la complessità, Molinare introduce Ngenea per guadagnare efficienza ed eliminare le barriere all'espansione; l'archiviazione efficace libera i team per innovare, promuovere la creatività e ampliare i limiti della post-produzione

GRENOBLE, Francia: pixitmedia, una controllata di Kalray (Euronext Growth Paris: ALKAL) specializzata in soluzioni di stoccaggio e gestione dei dati per i media e il settore dell'intrattenimento, ha annunciato di aver assistito la leggendaria società britannica di post-produzione Molinare a controllare la complessità del flusso di lavoro della produzione con l'ampia adozione di Ngenea® , la piattaforma di accelerazione dei dati di punta di pixitmedia. Con Ngenea come fondamento della sua infrastruttura tecnologica,, Molinare sta aprendo nuovi ambiti di creatività nella produzione di forma lunga.

Fonte: Business Wire

