Rigaku: un’innovativa tecnologia di topografia della densità di elettroni rivelerà le proprietà di macromolecole biologiche

- Una soluzione che accelererà la R&S nel settore biofarmaceutico -

TOKYO: Rigaku Corporation, un’impresa del gruppo Rigaku Holdings e partner globale per l’analisi a raggi X dal laboratorio alla fabbrica (sede centrale: Akishima, Tokyo; presidente e Ceo: Jun Kawakami; "Rigaku"), ha sviluppato una tecnologia denominata Electron Density Topography (“EDT”), con brevetti in corso di registrazione, che chiarifica la struttura e le caratteristiche dinamiche di macromolecole biologiche – anticorpi, complessi proteici e particelle di virus – in soluzione.

La EDT consente l’osservazione diretta di macromolecole biologiche in soluzione, riducendo gli artefatti risultanti dalle condizioni di misurazione. Si prevede che la EDT migliorerà i processi R&S riguardanti innovative soluzioni biofarmaceutiche, come terapie basate su anticorpi monoclonali e sistemi avanzati di somministrazione di farmaci.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita