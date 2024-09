Verimatrix cavalcherà le onde dell'innovazione a IBC 2024 con la presentazione di Counterspy

L'azienda porterà un po' di San Diego all'edizione di IBC 2024 con l'esperienza “Broadcast Beach” allo stand 1.C65

AIX-EN-PROVENCE, Francia e SAN DIEGO: Verimatrix, (Euronext Paris: VMX, FR0010291245), leader mondiale nell'alimentare il moderno mondo connesso con una sicurezza incentrata sulle persone, ha annunciato oggi i suoi entusiasmanti progetti per IBC 2024, che si terrà dal 13 al 17 settembre ad Amsterdam. Lo stand 1.C65 di Verimatrix a UBC si trasformerà in “Broadcast Beach”, una vivace esperienza a tema surf e sabbia progettata per trasportare i partecipanti sulle assolate spiagge di San Diego (sede dell'ufficio statunitense di Verimatrix), presentando al contempo la solida suite di soluzioni di sicurezza dell'azienda, compresa la sua ultima soluzione anti-pirateria, Counterspy.

Fonte: Business Wire

