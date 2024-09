Aixial Group migra un portafoglio di dati clinici specifici sulla piattaforma Medidata per creare un'unica fonte di dati e accelerare il blocco dei database

L'utilizzo delle soluzioni Medidata consentirà all'organizzazione di ricerca a contratto di migliorare l'esperienza degli studi clinici per i pazienti e gli sponsor

LONDRA: Medidata, marchio di Dassault Systèmes e fornitore leader di soluzioni per studi clinici nel settore delle scienze della vita, ha annunciato oggi un nuovo progetto con Aixial Group, un'organizzazione di ricerca a contratto (CRO), per semplificare l'esecuzione degli studi e ottenere più rapidamente il blocco del database. Aixial Group migrerà i dati clinici di una delle sue business unit verso la piattaforma Medidata per creare un'unica fonte di dati (SSOT) che consenta ai team degli studi di supportare la privacy dei dati dei pazienti, monitorare l'intero studio per proteggere i pazienti e prendere decisioni più informate.

"Aixial Group offre agli sponsor delle sperimentazioni l'affidabilità e la flessibilità su vasta scala di cui hanno bisogno per accelerare i loro programmi di ricerca clinica e fornire risultati in tempi rapidi", ha dichiarato Jonas Möller, amministratore delegato di Aixial Group. "Il consolidamento dei dati clinici sulla piattaforma Medidata consentirà di sfruttare l'esperienza e la competenza dei nostri team per offrire ai nostri clienti un servizio di qualità superiore", ha concluso Tim Corbett-Clark, Chief Technology Officer di Aixial Group.

"Questo impegno consente ad Aixial Group di fornire una coerenza e un controllo maggiori nelle sue operazioni, aiutandolo ad eccellere ulteriormente sul mercato globale della ricerca clinica", ha dichiarato Janet Butler, vicepresidente esecutivo e responsabile delle vendite globali di Medidata. "Medidata Rave EDC migliorerà il loro supporto a studi di qualsiasi dimensione, durata o complessità, e tradurrà la loro produttività in un maggior numero di pazienti che accederanno prima a trattamenti migliori”.

Medidata promuove trattamenti più intelligenti e persone più sane attraverso soluzioni digitali a supporto degli studi clinici. Forte di un percorso di 25 anni di innovazioni tecnologiche rivoluzionarie con oltre 34.000 sperimentazioni e 10 milioni di pazienti, Medidata offre un'esperienza leader nel settore, approfondimenti basati sull'analisi e il più grande set di dati storici di studi clinici a livello di paziente al mondo. Più di 1 milione di utenti registrati attraverso circa 2.200 clienti si affidano alla piattaforma end-to-end di Medidata per migliorare l'esperienza dei pazienti, accelerare le innovazioni in ambito clinico e portare più rapidamente le terapie sul mercato. Marchio di Dassault Systèmes (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA), Medidata ha sede a New York ed è stata riconosciuta come leader da Everest Group e IDC. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.medidata.com e su @Medidata.

Dassault Systèmes è un catalizzatore per il progresso dell’umanità. Offriamo ad aziende e singoli imprenditori ambienti virtuali collaborativi per immaginare innovazioni sostenibili. Creando esperienze gemelli virtuali del mondo reale mediante le nostre applicazioni e la piattaforma 3DEXPERIENCE, i nostri clienti possono ridefinire i processi di creazione, produzione e gestione del ciclo di vita della loro offerta e quindi avere un impatto significativo per realizzare un mondo più sostenibile per pazienti. L’aspetto positivo dell’Economia dell’esperienza è che si tratta di un’economia incentrata sulle persone a vantaggio di tutti – consumatori, pazienti e cittadini. Dassault Systèmes crea valore per più di 350.000 clienti indipendentemente dalle loro dimensioni, in tutti i settori, in oltre 150 paesi del mondo. Per maggiori informazioni visitare www.3ds.com.

