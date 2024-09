Owlet incrementa l'offerta del suo Dream Sock™ con certificazione medica in tutta Europa

Owlet presenta il nuovo Dream Sock a Kind + Jugend 2024 e annuncia che il dispositivo sarà presto disponibile per sempre più genitori in tutto il mondo.

LEHI, Utah: Owlet, Inc. (“Owlet” o la “Società”) (NYSE:OWLT), pioniere del monitoraggio intelligente dei neonati, ha annunciato oggi al Kind + Jugend di Colonia, in Germania, che Dream Sock, con certificazione medica, sarà presto disponibile in altri paesi, tra cui Polonia, Grecia e Repubblica Ceca. Dream Sock è il baby monitor certificato dall'azienda, accessibile in tutta Europa, che offre ai genitori letture sicure e accurate relative alla salute e allarmi che permettono di intervenire mentre il bambino dorme.

“Dream Sock ha già avuto un impatto enorme su migliaia di famiglie dal suo lancio globale pochi mesi fa, e siamo desiderosi di continuare a diffondere la nostra tecnologia di livello medico a un numero ancora maggiore di genitori”, ha dichiarato Kurt Workman, amministratore delegato e co-fondatore di Owlet. “Questa settimana saremo presenti a Kind + Jugend per incontrare i nostri partner di distribuzione e quelli potenziali, per mostrare la nostra ultima tecnologia e l'impatto di Owlet in tutto il mondo”.

Dream Sock ha marcatura CE e UKCA secondo le normative sui dispositivi medici dell'UE e del Regno Unito, e soddisfa i rigorosi standard normativi, garantendo la sicurezza, l'efficacia e la conformità a tutti i requisiti applicabili. Questo dispositivo digitale intelligente per il monitoraggio della salute del neonato si avvolge comodamente intorno al piede del bambino e fornisce un monitoraggio in tempo reale della frequenza cardiaca, del livello di saturazione dell'ossigeno, del ritmo del sonno e altro ancora. L'app Owlet Dream (disponibile su iOS e Android) fornisce letture in tempo reale direttamente ai dispositivi mobili e alla stazione di base inclusa, che avviseranno immediatamente gli utenti se il bambino ha una frequenza cardiaca bassa/alta o un basso livello di ossigeno. È clinicamente testato per monitorare e visualizzare con precisione i segni vitali di un neonato ed è destinato a neonati sani di età compresa tra 0 e 18 mesi e di peso compreso tra 2,5 e 13,6 kg. Dream Sock può anche essere abbinato alla Owlet Cam® 2 consentendo agli utilizzatori di vedere e sentire il bambino da qualsiasi luogo, ricevere notifiche in caso di movimento e molto altro ancora.

Dream Sock è disponibile per l'acquisto nel Regno Unito e in alcuni mercati europei. Nelle prossime settimane Dream Sock sarà disponibile nei seguenti mercati attraverso i siti web localizzati di Owlet e i principali rivenditori: Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria e Grecia.

Informazioni su Owlet, Inc.

La piattaforma di monitoraggio digitale della salute dei neonati di Owlet sta trasformando l'esperienza genitoriale. L'azienda (NYSE:OWLT), una small-cap di tipo growth equity specializzata nel settore sanitario, offre dispositivi medici e di consumo per l'abbigliamento pediatrico autorizzati dalla FDA e una videocamera HD integrata che fornisce dati e informazioni in tempo reale ai genitori che salvaguardano la salute, ottimizzano il benessere e assicurano sonni tranquilli ai loro bambini.

Dal 2012, oltre 2 milioni di genitori in tutto il mondo hanno utilizzato la piattaforma di Owlet, contribuendo a creare una delle più grandi raccolte di dati sulla salute e sul sonno dei neonati. L'azienda continua a sviluppare software e soluzioni di dati digitali per colmare l'attuale divario sanitario tra casa e ospedale, e portare nuove conoscenze a genitori e operatori sanitari a livello globale. Owlet crede che ogni bambino meriti di vivere una vita lunga, felice e sana. Per saperne di più, visitate il sito www.owletcare.com.

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995 (il “Reform Act”). Tutte le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa che non si riferiscono a fatti storici devono essere considerate dichiarazioni previsionali, comprese, a titolo esemplificativo, le dichiarazioni relative alla certificazione e al lancio del Dream Sock da parte dell'azienda sul mercato europeo e agli impatti, alle prospettive di crescita e all'ampliamento dell'offerta e della disponibilità dei prodotti nei mercati internazionali. In alcuni casi, è possibile identificare le dichiarazioni previsionali con termini quali “stima”, “potrebbe”, “ritiene”, “pianifica”, “si aspetta”, “anticipa”, “intende”, “obiettivo”, “potenziale”, “imminente”, “prospettiva”, “guida” o espressioni simili, sebbene non tutte le dichiarazioni previsionali contengano questi termini identificativi. Le dichiarazioni previsionali si basano sulle aspettative della Società al momento in cui tali dichiarazioni vengono rilasciate, sono valide soltanto a partire dalla data in cui vengono rilasciate e sono soggette a una serie di rischi, incertezze e altri fattori. Per tutte queste dichiarazioni previsionali, la Società rivendica la protezione fornita dai principi dell'approdo sicuro per le dichiarazioni previsionali contenuto nel Reform Act. I risultati, le prestazioni o le realizzazioni effettive della Società potrebbero differire materialmente da qualsiasi risultato, prestazione o realizzazione futuri espressi o impliciti nelle nostre dichiarazioni previsionali. Molti fattori importanti potrebbero influenzare i risultati futuri della Società e far sì che tali risultati differiscano materialmente da quelli espressi o impliciti nelle dichiarazioni previsionali della Società. Tali fattori includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, (i) la disponibilità, l'adozione e il successo commerciale di Dream Sock e della sua nuova tecnologia medica all'interno di ulteriori mercati internazionali, (ii) il percorso normativo per i prodotti della Società, comprese le presentazioni, le azioni intraprese e le decisioni e le risposte delle autorità di regolamentazione, come la FDA e autorità di regolamentazione analoghe al di fuori degli Stati Uniti, nonché la capacità della Società di ottenere e mantenere l'approvazione o la certificazione normativa per i nostri prodotti e altri requisiti normativi e procedimenti legali; (iii) eventuali sviluppi di controversie in cui la Società è coinvolta, compresi i casi Butala e Cherian descritti nelle relazioni della Società depositate presso la U.S. Securities and Exchange Commission (la “SEC”); (iv) la capacità della Società di mantenere la quotazione delle sue azioni ordinarie di classe A su una borsa valori nazionale, anche tornando a conformarsi alla sezione 802.01B del NYSE Listed Company Manual entro il periodo di rimedio assegnato descritto nelle relazioni della Società depositate presso la SEC; (v) la concorrenza della Società e la capacità della Società di crescere e gestire la crescita in modo redditizio; (vi) la capacità della Società di migliorare i risultati operativi e finanziari futuri o di ottenere ulteriori finanziamenti per continuare a operare come un'azienda in attività; (vii) i rischi associati agli attuali accordi di prestito e di debito della Società, tra cui il rispetto degli impegni debitori, le restrizioni all'accesso della Società al capitale, l'impatto dei livelli complessivi di debito della Società e la capacità della Società di generare flussi di cassa futuri sufficienti a soddisfare gli obblighi di servizio del debito della Società e a gestire la sua attività; (viii) la capacità della Società di attuare iniziative strategiche, ridurre i costi, far crescere i ricavi, sviluppare e lanciare nuovi prodotti, innovare e migliorare quelli esistenti, soddisfare le richieste dei clienti e adattarsi ai cambiamenti delle preferenze dei consumatori e delle tendenze di vendita al dettaglio; (ix) la capacità della Società di acquisire, tutelare e proteggere la sua proprietà intellettuale e soddisfare i requisiti normativi, inclusi, ma non solo, i requisiti relativi alla privacy e alla protezione dei dati, alle violazioni e alle perdite, nonché altri rischi associati alle piattaforme e alle tecnologie digitali della Società; (x) la capacità della Società di mantenere i rapporti con i clienti, i produttori e i fornitori e di trattenere il management e i dipendenti chiave di Owlet; (xi) la capacità della Società di aggiornare e mantenere i propri sistemi informatici; (xii) i cambiamenti nelle leggi o nei regolamenti applicabili; (xiii) l'impatto e l'interruzione degli affari, delle condizioni finanziarie, delle operazioni, della catena di approvvigionamento e della logistica della Società a causa di condizioni economiche e di altro tipo al di fuori del controllo della Società, quali epidemie o pandemie sanitarie, incertezze macroeconomiche, disordini sociali, ostilità, disastri naturali o altri eventi catastrofici; (xiv) la possibilità che la Società possa essere influenzata negativamente da altri fattori economici, commerciali, normativi, concorrenziali o di altro tipo, come ad esempio i cambiamenti nella spesa per consumi discrezionali e nelle preferenze dei consumatori; e (xv) altri rischi e incertezze indicati in altri comunicati, dichiarazioni pubbliche e depositi della Società presso la SEC, compresi quelli identificati nella sezione “Fattori di rischio” della Relazione annuale della Società sul Modulo 10-K per l'anno fiscale conclusosi il 31 dicembre 2023, delle successive Relazioni trimestrali sul Modulo 10-Q e di qualsiasi relazione corrente o periodica depositata presso la SEC. Tutte le dichiarazioni previsionali attribuibili alla Società o a qualsiasi persona che agisca per conto della Società sono espressamente qualificate nella loro interezza dalle dichiarazioni di cautela contenute o a cui si fa riferimento in precedenza. Inoltre, la Società opera in un ambiente in continua evoluzione. Di tanto in tanto possono emergere nuovi fattori di rischio e incertezze, e fattori che la Società ritiene attualmente irrilevanti possono diventare rilevanti, e la Società non è in grado di prevedere tali eventi o il modo in cui potrebbero influenzare la Società stessa. Fatta eccezione per quanto richiesto dalla legge, la Società non si assume alcun obbligo di aggiornare le dichiarazioni previsionali dopo la data del presente comunicato stampa, sulla base di nuove informazioni, eventi futuri o altro, sebbene la Società possa farlo periodicamente. La Società non avalla alcuna proiezione sui risultati futuri che possa essere fatta da terzi.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita