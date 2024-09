Reply AI Film Festival - Annunciati i vincitori della prima edizione del festival internazionale per cortometraggi realizzati con l’Intelligenza Artificiale

Vincitore assoluto “To Dear Me” di Gisele Tong, secondo “One Way” di Egor Kharlamov e terzo premio a “Jinx”, di Mansha Totla.

Incentrate sul tema “Synthetic Stories, Human Hearts”, le opere finaliste sono state selezionale da una giuria internazionale e presentate a Venezia durante un evento organizzato da Reply e Mastercard.

VENEZIA, Italia: Proclamati i vincitori della prima edizione del Reply AI Film Festival, la competizione per autori di cortometraggi originali realizzati con l’Intelligenza Artificiale (AI), ideata da Reply, gruppo internazionale leader nella creazione di nuovi modelli di business abilitati dall’AI e dai Digital Media. L’evento di premiazione, organizzato in collaborazione con Mastercard, si è svolto presso la lounge Priceless dell’Hotel Excelsior a Venezia.

Il premio come miglior cortometraggio è stato assegnato a “To Dear Me” di Gisele Tong, che racconta di una giovane donna, tormentata dai ricordi del divorzio dei suoi genitori e dalla solitudine di sua madre, che lotta con il sentimento amoroso, sentendosi smarrita e diffidente e che infine realizza che ritrovare il suo vero sé è la chiave per guarire e andare avanti.

Secondo classificato, è “One Way” di Egor Kharlamov, in cui si racconta di come, anche quando sembra che non ci sia più nulla da perdere, fino a voler lasciare questo mondo, la vita ti offre una seconda chance... Ma qual è il prezzo di questa opportunità?

Il terzo posto è stato assegnato al “Jinx” di Mansha Totla, incentrato sui ricordi della Seconda Guerra Mondiale attraverso la voce narrante di Jinx Akerkar, che sottolinea quanto la vita possa essere fragile. Un’intensa dedica a tutte le persone che hanno perso la vita durante la guerra e a chi ancora oggi ne è vittima.

Sviluppati intorno al tema Synthetic Stories, Human Hearts, i tre cortometraggi vincitori sono stati selezionati tra dodici finalisti da una giuria internazionale composta da Adam Kulick, Caleb & Shelby Ward, Denise Negri, Filippo Rizzante, Flavio Natalia, Julien Vallée ed Eve Duhamel, Monica Riccioni, Paul Trillo e Rob Minkoff.

Per individuare i finalisti, i giurati hanno visionato oltre 1000 cortometraggi presentati in concorso da oltre 59 Paesi, tra cui USA, Regno Unito, Italia, Germania, Spagna, Francia Brasile, Cina, India e Corea. Artisti AI, registi, scrittori, animatori, artisti VFX ma anche amatori sono i talenti che hanno preso parte al contest prediligendo le categorie Narratives e Experimental, scelte rispettivamente dal 38% e 36% dei partecipanti - seguite da Documentary (14%) e Pilots (12%).

“To Dear Me, ispirato al cortometraggio animato Liebestraum di Yan Xiaoxuan, è una lettera scritta dal team creativo alle ragazze e alle donne di tutto il mondo. La storia raccoglie le esperienze di molte donne attorno a loro - madri, amiche, studentesse. Molte portano con sé cicatrici e mancanze d'amore, oscillando tra amore e odio, cercando disperatamente di aggrapparsi a chi le ama, finendo spesso per farsi male. Con questo cortometraggio, voglio dire a queste anime delicate di amare sé stesse, anche quando il mondo non le ama. Guardate la vostra vita, il bene e il male, perché queste esperienze preziose ci rendono unici. Salvate il vostro io passato e date forza al vostro io presente. Care ragazze, non è stato facile crescere, ma ricordate di amarvi e di darvi un caloroso abbraccio,” ha commentato Gisele Tong, a cui è stato assegnato il primo posto.

“Siamo molto felici di far parte del festival! È un grande onore e una gioia per noi! La tecnologia sta facendo passi avanti e il fatto che oggi esista l'opportunità di usare l'intelligenza artificiale come strumento nella creazione di film e animazione è un incredibile progresso. Una storia in un film può ora essere raccontata da chiunque, ed è fantastico! È importante ricordare che qualsiasi tecnologia è uno strumento nelle mani dell'uomo, un potentissimo strumento che deve servire per il bene dell'umanità. Grazie al festival per aver messo in luce i primi passi di queste nuove opportunità!” ha commentato Egor Kharlamov, secondo classificato.

“Il Reply AI Film Festival è stata un'esperienza incredibile e sono felicissimo che il mio film, ‘JINX’, sia stato selezionato tra i vincitori. Il team del festival è stato molto attento e l'apprezzamento per il mio lavoro mi ha motivato a credere ancora di più in me stesso. Ero bloccato da tre anni perché non volevo riempire il mio film con immagini casuali della guerra. La cosa più significativa del mio film è stata l'uso dell'AI per creare riprese della Seconda Guerra Mondiale autentiche rispetto alla storia del mio soggetto. Credo che in futuro l'AI trasformerà l'industria cinematografica e sarà interessante vedere come integreremo le capacità dell'AI con la nostra visione umana e l'intuizione artistica,” ha commentato Mansha Totla, terzo classificato.

“I vincitori del Reply AI Film Festival dimostrano come l'Intelligenza Artificiale permetta di creare nuove narrazioni, contenuti innovativi e visivamente accattivanti, mantenendo essenziale la componente umana — la visione, il cuore e l'anima di un film," ha dichiarato Filippo Rizzante, CTO di Reply. "Il Reply AI Film Festival è diventato così un'importante occasione per valorizzare l'innovazione e la creatività, offrendo ai giovani talenti l'opportunità di immergersi nelle nuove tecnologie, acquisire competenze avanzate e dare vita nuovi scenari creativi più accessibili e sostenibili.”

“Siamo lieti di aver ospitato a Venezia l’evento di premiazione del Reply AI Film Festival, una competizione che valorizza la creatività dei giovani talenti del cinema, offrendo loro un’opportunità unica di confronto ed espressione,” ha dichiarato Luca Fiumarella, Head of Marketing Italia di Mastercard. “Ci impegniamo a promuovere iniziative dove la tecnologia si combina con le grandi passioni, creando nuove opportunità per avvicinare le persone al mondo dell’arte e del cinema. Il nostro obiettivo è rendere la produzione artistica più accessibile e inclusiva, utilizzando l’innovazione tecnologica per alimentare la creatività e supportare le nuove generazioni nel perseguire le loro aspirazioni.”

Reply AI Film Festival è stato creato da Reply nell’ambito delle iniziative per la diffusione delle nuove tecnologie presso i più giovani. L’intenzione è quella di promuovere la cultura dell’innovazione e proporre un nuovo, stimolante terreno di sperimentazione, offrendo uno spazio dove mettere alla prova l’AI come alleata della creatività umana e dimostrare che la sinergia tra persone e tecnologie può abilitare nuovi scenari più accessibili a chiunque possieda la scintilla della creatività. La competizione è parte delle Reply Challenges, un programma di sfide tecnologiche e creative che testimoniano l’impegno profuso da Reply nello sviluppo di modelli formativi innovativi, capaci di coinvolgere le nuove generazioni. Oggi le Challenges di Reply contano una community di oltre 150.000 partecipanti.

Per vedere i cortometraggi vincitori e i finalisti visitate aiff.reply.com.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply definisce e sviluppa modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Big Data, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. Reply fornisce servizi di consulenza, system integration e digital services ai principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione. www.reply.com

Mastercard

Mastercard è un’azienda tecnologica internazionale che opera nel settore dei pagamenti. Il nostro obiettivo è quello di creare connessioni e promuovere un’economia digitale inclusiva della quale tutti possano beneficiare, ovunque si trovino, grazie a transazioni sicure, semplici, veloci e accessibili. Potendo fare affidamento su dati e reti sicure, sulle partnership e sulla passione, sui nostri prodotti e soluzioni, aiutiamo consumatori, istituti finanziari, governi e aziende a raggiungere il loro massimo potenziale. Il nostro quoziente di rispetto per i valori umani guida la cultura aziendale e tutto ciò che facciamo all’interno e all’esterno dell’azienda. Con la presenza in oltre 210 paesi e territori, stiamo costruendo un mondo più sostenibile che offra opportunità priceless per tutti. www.mastercard.com

Fonte: Business Wire

