JEOL: lanciato il nuovo CROSS SECTION POLISHER™ IB-19540CP / IB-19550CCP

- Nascita del CROSS SECTION POLISHER™ per l’IoT -

TOKYO: JEOL Ltd. (TOKYO:6951)(Presidente e Ceo: Izumi Oi) annuncia il lancio del nuovo CROSS SECTION POLISHER™ IB-19540CP / COOLING CROSS SECTION POLISHER™ IB-19550CCP per microscopi elettronici, il 4 settembre 2024.

Il CROSS SECTION POLISHER™ (CP) è ampiamente diffuso in molteplici campi – componenti elettronici, materiali ceramici, scienze della vita, componenti metallici, batterie e polimeri. La sezione trasversale uniforme, di alta qualità adatta per lavorazioni meccaniche può essere preparata facilmente per materiali complessi e campioni fragili.

Con vendite record di oltre 2.000 unità fin dal lancio nel 2033, il CP è risultato uno strumento essenziali per trattamenti preliminari.

Fonte: Business Wire

