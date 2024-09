Dar fornisce il progetto dettagliato e la strategia di sostenibilità per il nuovo Aramco Stadium di Al Khobar

AL KHOBAR, Regno dell'Arabia Saudita: Aramco, una delle principali realtà aziendali energetiche e chimiche integrate al mondo, in collaborazione con la società immobiliare ROSHN, ha annunciato l'inizio dei lavori di costruzione dell'Aramco Stadium, il nuovo stadio da 47.000 spettatori di Al Khobar, progettato per soddisfare gli standard internazionali per le più importanti competizioni calcistiche del mondo, come la Coppa d'Asia AFC del 2027, la Coppa del Mondo FIFA del 2034, che il Regno si è candidato ad ospitare, e altri eventi di richiamo.

Dar Al-Handasah Consultants (Shair and Partners, Dar) è stata responsabile dello sviluppo e della realizzazione del progetto dettagliato di questo nuovo stadio iconico, realizzando la visione dell'architetto che ha firmato il progetto di una nuova e straordinaria struttura ispirata all'ambiente naturale. Dar si è occupata anche della progettazione dettagliata delle strutture e delle infrastrutture del masterplan all'insegna della multifunzionalità.

La società Sidara consociata di Dar, Maffeis Engineering, una delle aziende di consulenza di ingegneria strutturale più specializzate al mondo, ha seguito la progettazione dettagliata del sistema di coperture e facciate, unico nel suo genere.

Dar ha inoltre elaborato la strategia di sostenibilità per lo stadio, puntando alle certificazioni LEED e Mostadam e definendo standard eccezionali per gli stadi sostenibili nei climi caldi, allineandosi alla Saudi Vision 2030, alla Saudi Green Initiative e alle normative locali e internazionali. La strategia prevede misure per l'implementazione dell'efficienza energetica passiva e attiva, incorporando tecnologie di risposta alla richiesta, riducendo l'uso dell'acqua, allontanando i rifiuti operativi dalle discariche e scegliendo prodotti ecologici, locali e riciclati.

Informazioni su Dar e Sidara

Dar è fondatrice di Sidara, un collettivo globale di oltre 20.000 pianificatori, designer, ingegneri e consulenti che si sono riuniti, in 300 uffici in tutte le aree geografiche, per una missione condivisa: tutelare il mondo come faremmo con la nostra casa. Oltre a Dar, gli studi Sidara comprendono Perkins&Will, TYLin, Maffeis, Currie&Brown e Penspen.

Fonte: AETOSWire

Fonte: Business Wire

