Esri rilascia nuove versioni dei top seller Python Scripting for ArcGIS Pro

Sono ora disponibili la seconda e la terza edizione delle guide complete alla scrittura di codice Python per ArcGIS Pro

REDLANDS, California: Esri, il leader globale nella location intelligence, oggi ha annunciato la pubblicazione di Python Scripting for ArcGIS Pro, terza edizione , e di Advanced Python Scripting for ArcGIS Pro , seconda edizione. Alla fine di ogni capitolo, le due pubblicazioni includono punti utili da ricordare, termini chiave e domande per il ripasso; sono disponibili online dati e tutorial complementari.

Progettato per chi ha un'esperienza limitata di programmazione o scripting, Python Scripting for ArcGIS Pro sblocca la potenza di Python con istruzioni facili da seguire.

Fonte: Business Wire

