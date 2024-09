Esri rilascia un nuovo libro sulla storica immersione della Dr.ssa Dawn Wright al Challenger Deep

Mapping the Deep: Innovation, Exploration & the Dive of a Lifetime (Mappare le profondità: innovazione, esplorazione e l'immersione di una vita) esplora l'importanza della mappatura oceanica

REDLANDS, California: Esri, il leader globale della location intelligence, oggi ha annunciato la pubblicazione di Mapping the Deep: Innovation, Exploration & the Dive of a Lifetime (Mappare le profondità: innovazione, esplorazione e l'immersione di una vita).

Il nuovo libro della Dott.ssa Dawn Wright, oceanografa, racconta lo storico viaggio del 2022 che l'ha resa la prima persona di colore a visitare il Challenger Deep, nella Fossa delle Marianne, il luogo più profondo e meno esplorato della terra, situato oltre 10.000 metri sotto la superficie dell'Oceano Pacifico.

Attualmente conosciamo più la superficie lunare che i fondali oceanici.

Fonte: Business Wire

