Belkin annuncia accessori di ricarica mobile ideali per viaggiare e nuovi modi per proteggere e connettere i dispositivi

Belkin International, sala espositiva 3.2, padiglione n. 210

LOS ANGELES: Belkin, marchio leader nel settore dell'elettronica di consumo da oltre 40 anni, ha annunciato oggi 11 nuovi prodotti da viaggio nella categoria per la ricarica mobile, nonché soluzioni che consentono una maggiore flessibilità per lavorare in viaggio. Progettati nei laboratori della sede centrale di Belkin in California, i nuovi prodotti annunciati testimoniano l'innovazione, la qualità e l'impegno dell'azienda nel realizzare prodotti che vanno incontro alle esigenze dei consumatori. Tutti i prodotti sono realizzati con materiali in plastica riciclata post-consumo (PCR), in linea con l'impegno dell'azienda nel trovare un modo più responsabile per fabbricare i propri prodotti.

Puoi visitare Belkin International all'IFA, sala espositiva 3.2, stand n. 210.

Caricabatterie wireless pieghevoli con Qi2

Caricabatteria magnetico e pieghevole BoostCharge.

Il design pieghevole del supporto lo rende compatto e ideale per i viaggi. Questo caricabatteria offre 15 W di ricarica wireless veloce ad iPhone e altri dispositivi compatibili con Qi2, nonché una potente connessione magnetica che assicura il dispositivo al supporto di ricarica tenendolo magneticamente in orizzontale o verticale per un uso a mani libere. La posizione sollevata e personalizzabile è perfetta per scorrere o guardare contenuti, ed è supportata anche la modalità Standby per chi possiede un iPhone. È disponibile in due versioni: standalone, per la ricarica del solo telefono, o 2 in 1 per ricaricare telefono e auricolari contemporaneamente. Alimentatore da 20 W e cavo USB-C inclusi. Materiali premium selezionati per il tappetino soft touch, la base antiscivolo e la costruzione con cardine durevole.

Prezzo: Da 44,99 € a 69,99 €

Disponibilità: la versione standalone è in arrivo a settembre 2024; la versione 2 in 1 è disponibile ora su belkin.com e dall'autunno 2024 presso rivenditori selezionati in tutto il mondo.

Caricabatteria magnetico pieghevole 3 in 1 BoostCharge

Ricarica tutti i tuoi dispositivi essenziali con questo accessorio 3 in 1. Portatile e capace di supportare angolazioni di ricarica personalizzate, fornisce 15 W di ricarica rapida wireless per iPhone o dispositivi compatibili con Qi2, 5 W per Apple Watch e 5 W per gli auricolari. Se utilizzato come tappetino, va mantenuto piatto. Se si preferisce un supporto, il tappetino si solleva facilmente mantenendosi saldo in posizione. Basta piegarlo per trasportarlo in sicurezza.

Prezzo: 99,99 €

Disponibilità: disponibile ora su belkin.com e presso rivenditori selezionati in tutto il mondo.

Tappetino di ricarica wireless da viaggio con tecnologia magnetica BoostCharge Pro

L'accessorio ideale per chi viaggia. Disponibile nelle versioni 2 in 1 e 3 in 1, può essere utilizzato come tappetino o piegato per formare un supporto. Questo prodotto garantisce una potenza di 15 W per la ricarica wireless rapida di iPhone o di un dispositivo compatibile con Qi2, fino a 5 W per l’Apple Watch e 5 W per gli auricolari. Grazie alla tecnologia Qi2 magnetica, offre una connessione sicura che ottimizza inoltre l'utilizzo di energia e salvaguarda la durata della batteria del dispositivo.

Prezzo: da 119,00 € a 129,99 €

Disponibilità: disponibile dall'autunno 2024 su belkin.com e presso rivenditori selezionati in tutto il mondo.

Power bank ad alta capacità

Power bank 10K con cavo integrato BoostCharge

Questa compatta power bank da 10.000 mAh semplifica la ricarica. Grazie alla tecnologia PD PPS integrata, ricarica facilmente smartphone, auricolari o tablet tramite USB-C. Consente di dividere la potenza per caricare contemporaneamente più dispositivi. Disponibile in nero, blu e rosa e bianco (esclusiva per la regione MEA).

Prezzo: 29,99 €

Disponibilità: disponibile dall'autunno 2024 su belkin.com e presso rivenditori selezionati in tutto il mondo.

Power bank 20K con 3 porte per laptop BoostCharge Pro

Questa power bank da 65 W dispone di 20.000 mAh di capacità della batteria, sufficienti per ricaricare un laptop, un MacBook o uno smartphone in modo veloce e sicuro. Il display digitale a colori mostra lo stato della batteria per monitorare facilmente la ricarica residua e gestire le esigenze di alimentazione in modo efficiente per tutti i dispositivi. È possibile scegliere di usufruire di 65 W PD tramite connessione USB-C singola o di dividere l'alimentazione tra due porte USB-C e una porta USB-A, per ricaricare tre dispositivi contemporaneamente.

Prezzo: 89,99 €

Disponibilità: è disponibile ora su belkin.com e belkin.com/uk e a breve presso rivenditori selezionati in tutto il mondo.

Cavi realizzati in modo più responsabile

Cavo 2 in 1 USB-C e Lightning BoostCharge

Un cavo 2 in 1 adatto per la ricarica di dispositivi presenti e futuri. Provvisto di certificazione MFi e USB-IF e testato per oltre 30.000 piegature e 10.000 connessioni, questo cavo fornisce fino a 60 W di potenza per qualsiasi dispositivo con porta USB-C o Lightning. Presenta un connettore Lightning integrato e intercambiabile per passare facilmente da un dispositivo all'altro a seconda delle esigenze di ricarica. Un pratico laccetto tiene il cavo ordinato e previene gli aggrovigliamenti. L'intrecciatura esterna è realizzata in poliestere post-consumo riciclato al 100% e certificato dal Global Recycled Standard (GRS); l'estremità del cavo e il rivestimento interno sono composti al 50% di termoplastica riciclata post-consumo e certificata GRS.

Tutto questo rientra nel piano di transizione dal PVC a materiali riciclati post-consumo (PCR) in corso per i nostri prodotti in PVC e PVC intrecciato.

Prezzo: 24,99 €

Disponibilità: in arrivo nell'autunno 2024 presso rivenditori selezionati in tutto il mondo.

Tastiere portatili per lavorare in viaggio

Collezione di custodie-tastiere Pro

La custodia-tastiera Pro Belkin rende più semplice lavorare ovunque. Bluetooth e retroilluminata, si abbina all'iPad per offrire la praticità d'uso di una tastiera fisica e la protezione aggiuntiva di una custodia. L'esterno in similpelle di qualità salvaguarda il dispositivo mentre il morbido rivestimento antiscivolo interno protegge lo schermo dai graffi. Riesce a passare automaticamente dalla modalità di sospensione a quella attiva all'apertura/chiusura e presenta un trackpad dalla superficie larga e interamente cliccabile. La batteria a lunga durata (con capacità tra 460 e 600 mAh) conserva la ricarica indipendentemente dallo stato di ricarica dell'iPad.

Custodia-tastiera Everyday con supporto per iPad Air 10.9" e iPad Pro 11" 109,99 €

Custodia-tastiera Pro con supporto magnetico per iPad Air 10.9" e iPad Pro 11"149,99 €

Custodia-tastiera Pro con supporto magnetico per iPad Pro 12.9" 199,99 €

Disponibilità: disponibile ora su belkin.com/uk, belkin.com/de e presso rivenditori Belkin in EMEA.

Il kit multimediale può essere scaricato QUI.

Informazioni su Belkin

Belkin è un marchio californiano leader del mercato degli accessori tecnologici, che offre da oltre 40 anni soluzioni pluripremiate nei segmenti dei dispositivi di alimentazione, protezione, produttività, connettività e audio. Con prodotti sviluppati e progettati nella California del Sud e venduti in più di 100 Paesi del mondo, Belkin continua a mantenere un solido impegno nei riguardi della ricerca, lo sviluppo, la comunità, l'istruzione, la sostenibilità e, in maniera ancora più significativa, i consumatori a cui si rivolge. Dalle umili origini, in un garage della California del Sud negli anni 80, all'odierna azienda tecnologica diversificata e globale, Belkin continua a creare prodotti ispirati dal pianeta in cui viviamo e dalla connessione tra le persone e la tecnologia.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita