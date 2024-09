Area Nett AS sceglie Hansen per il sistema di informazione alla clientela di prossima generazione

MELBOURNE, Australia: Hansen Technologies Ltd (ASX:HSN), fornitore leader a livello mondiale di software e servizi per i settori dell'energia, dell'acqua e delle comunicazioni, è lieta di annunciare che il suo sistema informativo per i clienti, Hansen CIS, è stato scelto dal gestore norvegese dei servizi di distribuzione (DSO), Area Nett AS.

Area Nett AS è il proprietario della rete elettrica nella Norvegia settentrionale e garantisce la fornitura di elettricità a Gamvik, Lebesby, Karasjok, Måsøy, Nordkapp, Porsanger e parte di Hammerfest. La collaborazione tra Hansen e Area Nett AS risale al 2006. Nel 2016, tuttavia, Area Nett AS è entrata a far parte del progetto di vendita con Nettalliansen, comportando il temporale passaggio di Area Nett AS a un'altra soluzione KIS alla fine del 2022.

Fonte: Business Wire

