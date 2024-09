Un modello per ogni esigenza: annunciata l'aggiunta di quattro nuovi prodotti alla collezione audio Belkin SoundForm in occasione dell'IFA 2024

SoundForm offre più opzioni con funzionalità premium a prezzi accessibili

LOS ANGELES: Belkin, marchio leader nel settore dell'elettronica di consumo da oltre 40 anni, ha oggi annunciato quattro nuovi prodotti appartenenti alla categoria audio SoundForm, che testimoniano l'innovazione, la qualità e l'impegno di Belkin nel realizzare i propri prodotti in maniera più responsabile. Puoi visitare Belkin International all'IFA,sala espositiva 3.2, stand n. 210.

Ogni prodotto SoundForm, progettato nei laboratori della sede centrale di Belkin in California, viene sottoposto a 150 test di qualità scrupolosi, affinché sia perfetto nel momento in cui arriverà alle orecchie del consumatore. Design, qualità del suono, comfort, prestazioni durante le chiamate vocali, caratteristiche migliorate e valore: tutti questi sono gli aspetti che vengono considerati per ogni nuovo prodotto aggiunto al portfolio SoundForm.

Il Belkin Signature Sound è integrato in tutta la gamma SoundForm. Sviluppata dagli ingegneri del suono di Belkin, consente a chi indossa questi dispositivi di ascoltare la musica esattamente secondo le intenzioni dell'artista. I bassi sono bilanciati, le voci sono nitidissime e gli acuti sono precisi. A tal fine, gli ingegneri del suono di Belkin testano cuffie e auricolari rispetto a frequenza di risposta e distorsione, isolamento dal rumore passivo, cancellazione del rumore ambientale, cancellazione del rumore attivo e livello di pressione sonora per garantire un output ottimale a 98 db per i prodotti classificati per adulti e a 85 db per i prodotti classificati per bambini, e altro ancora. Su tutti i nuovi prodotti SoundForm è standard la cancellazione del rumore ambientale, per chiamate con audio chiaro grazie all'isolamento della voce.

Nella collezione SoundForm i consumatori potranno trovare un prodotto adatto alle loro esigenze senza dover spendere una fortuna.

SoundForm Rhythm

Gli auricolari SoundForm Rhythm sono fenomenali e al tempo stesso di dimensioni ridotte. Sono stati progettati per chi è alla ricerca di un paio di auricolari casual per l'intrattenimento, per il lavoro/studio o per l'uso quotidiano.

Caratteristiche:

Design: True wireless, a stelo

Audio: Driver da 6 mm

Durata della batteria: 8 ore con altre 20 ore di durata della batteria nella custodia di ricarica; 10 minuti di carica offrono 90 minuti di tempo di riproduzione

Connessione: Bluetooth 5.3 e Multipoint

Inclusi nella confezione: Custodia compatibile con la ricarica veloce tramite USB-C

Il prodotto è realizzato con materiali in plastica riciclata e venduto in una confezione priva di plastica al 100%

Garanzia di 2 anni

Prezzo 29,99 €

Disponibilità: SoundForm Rhythm è disponibile ora su belkin.com e presso rivenditori selezionati in tutto il mondo

SoundForm ClearFit

Vestibilità ottimale con SoundForm ClearFit. Quando è il momento di muoversi, è il momento di ClearFit. Ideali per praticare sport, per le attività all'aperto e per allenarsi, questi comodi auricolari restano saldamente agganciati alla parte esterna dell'orecchio per un suono eccezionale che non isola dall'ambiente esterno chi li utilizza.

Caratteristiche:

Design: Open-ear, sicuro, confortevole e con resistenza al sudore di grado IPx5

Audio: Driver da 14,2 mm

Durata della batteria: 8 ore con altre 18 ore di durata della batteria nella custodia di ricarica; 10 minuti di carica offrono 90 minuti di tempo di riproduzione

Connessione: Bluetooth 5.3 e Multipoint

Inclusi nella confezione: Custodia compatibile con la ricarica veloce tramite USB-C

Il prodotto è realizzato con materiali in plastica riciclata e venduto in una confezione priva di plastica al 100%

Garanzia di 2 anni

Prezzo 49,99 €

Disponibilità: SoundForm ClearFit è disponibile ora su belkin.com/de e belkin.com/uk e presso rivenditori selezionati in tutto il mondo

SoundForm Isolate

SoundForm Isolate è la prima cuffia over-ear con cancellazione attiva del rumore di Belkin. Realizzato per chi apprezza innovazione e stile, questo modello offre la funzionalità di cancellazione attiva del rumore a un prezzo ragionevole. Oltre a ciò, Isolate presenta anche una traccia di rilassamento integrata che viene riprodotta in loop per quando c'è l'esigenza di isolarsi ancora di più dal rumore esterno. Presenta inoltre 60 ore di durata della batteria, 3 impostazioni (ascolto standard, cancellazione attiva del rumore, modalità Hear-Thru) e una connessione Bluetooth Multipoint: e tutto in un design elegante e portatile.

Caratteristiche:

Design: Over-ear, pieghevole, estendibile e comodo con 5 microfoni e controlli touch intuitivi per gestire facilmente il suono con un solo tocco

Audio: Driver da 40 mm

Durata della batteria: 60 ore di durata della batteria (40 ore con funzionalità di cancellazione attiva del rumore abilitata)

Connessione: Bluetooth 5.4 e Multipoint

Inclusi nella confezione: Cavo di ricarica e audio USB-C; cavo audio da 3,5 mm per gli utenti che preferiscono una connessione cablata

Il prodotto è realizzato con materiali in plastica riciclata e venduto in una confezione priva di plastica al 100%

Garanzia di 2 anni

Prezzo 59,99 €

Disponibilità: SoundForm Isolate sarà disponibile dall'autunno 2024

SoundForm Surround

Le cuffie over-ear SoundForm Surround sono perfette per parlare in movimento. La cancellazione del rumore ambientale assicura chiamate nitide con rumore di sottofondo ridotto a un sussurro. Il design over-ear pieghevole, estendibile e confortevole e i controlli touch intuitivi rendono SoundForm Surround un accessorio essenziale per la vita di tutti i giorni.

Caratteristiche:

Design: Over-ear, pieghevole, estendibile e comodo con controlli touch intuitivi per gestire facilmente il suono con un solo tocco

Audio: Driver da 40 mm

Durata della batteria: 60 ore

Connessione: Bluetooth 5.4 e Multipoint

Inclusi nella confezione: Cavo di ricarica e audio USB-C; cavo audio da 3,5 mm per gli utenti che preferiscono una connessione cablata

Il prodotto è realizzato con materiali in plastica riciclata e venduto in una confezione priva di plastica al 100%

Garanzia di 2 anni

Prezzo 39,99 €

Disponibilità: SoundForm Surround sarà disponibile dall'autunno 2024

Tutti i prodotti sono realizzati con materiali in plastica riciclata post-consumo (PCR), in linea con l'impegno dell'azienda nel trovare un modo più responsabile per fabbricare i propri prodotti. Saranno messi in mostra al salone IFA 2024.

Informazioni su Belkin

Belkin è un marchio californiano leader del mercato degli accessori tecnologici, che offre da oltre 40 anni soluzioni pluripremiate nei segmenti dei dispositivi di alimentazione, protezione, produttività, connettività e audio. Con prodotti sviluppati e progettati nella California del Sud e venduti in più di 100 Paesi del mondo, Belkin continua a mantenere un solido impegno nei riguardi della ricerca, lo sviluppo, la comunità, l'istruzione, la sostenibilità e, in maniera ancora più significativa, i consumatori a cui si rivolge. Dalle umili origini, in un garage della California del Sud negli anni 80, all'odierna azienda tecnologica diversificata e globale, Belkin continua a creare prodotti ispirati dal pianeta in cui viviamo e dalla connessione tra le persone e la tecnologia.

