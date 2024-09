Lenovo diventa partner globale di Formula 1 ® nell'accordo rinnovato

BERLINO: Formula 1 ® e Lenovo hanno annunciato oggi l'estensione della collaborazione che vedrà il gigante tecnologico elevato a Global Partner nel rinnovo dell'accordo pluriennale a partire dall'inizio del 2025. L'accordo prevede che Motorola, società controllata del Lenovo Group, diventi Global Smartphone Partner di F1.

Come Global Partner di Formula 1, Lenovo continuerà a fornire alla F1 dispositivi tecnologici, soluzioni e servizi all'avanguardia, per sostenere l'offerta di Grands Prix sul circuito e a distanza. Secondo l'accordo, Lenovo servirà da sponsor del titolo per due gare per stagione e Lenovo e Motorola avranno maggiore visibilità del brand sui circuiti durante gli eventi.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita