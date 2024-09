Lenovo presenta dispositivi pionieristici basati sull'IA al Lenovo Innovation World 2024

Lenovo ha inoltre annunciato di aver consolidato la sua partnership con Formula 1®

BERLINO: Lenovo ™ , leader mondiale nell'innovazione tecnologica, ha annunciato le sue ultime novità in occasione del Lenovo Innovation World 2024, svelando una serie di dispositivi PC con intelligenza artificiale, tra cui i laptop ThinkPad ™ , ThinkBook ™ , Yoga ™ e IdeaPad ™, progettati per trasformare l'esperienza dell'utente sia in ambito aziendale che consumer.

L'era dei PC con intelligenza artificiale

I PC con intelligenza artificiale sono destinati a rivoluzionare l'informatica man mano che cresce la loro rilevanza. Si prevede, infatti, che entro il 2027 il 60% dei PC distribuiti sarà dotato di funzionalità di IA. I PC con intelligenza artificiale di Lenovo sono all'avanguardia di questa trasformazione e sfruttano interazioni naturali, grandi modelli linguistici personalizzati e architetture di elaborazione avanzate.

Fonte: Business Wire

