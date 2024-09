Tineco FLOOR ONE STRETCH S6 premiato con il Floor Cleaning Solutions Gold Award a IFA 2024

BERLINO: Il modello FLOOR ONE STRETCH S6 di Tineco, brand specializzato nella cura dei pavimenti e nei dispositivi smart per la casa, ha ricevuto il Global Product Technology Innovation Award a IFA 2024; un prestigioso riconoscimento che premia i prodotti che si distinguono per significative innovazioni in tecnologia, materiali e prestazioni.

La flessibilità è la carta vincente

Il FLOOR ONE STRETCH S6 è la lavapavimenti di Tineco in grado di unire aspirazione e lavaggio in un unico dispositivo. Il suo design a 180° garantisce un'elevata manovrabilità, permettendo di pulire facilmente sotto i mobili senza alcuno sforzo. Grazie alle mini-ruote ausiliarie, FLOOR ONE STRETCH S6 può essere infatti spostato agevolmente sia in avanti che all'indietro. Il design girevole a 45° offre ulteriore flessibilità e permette il movimento su ambo i lati anche quando l’apparecchio è inclinato. La pulizia dei bordi su tre lati permette di raggiungere una distanza di soli 0,5 cm dai bordi. Il sistema di separazione dell’acqua sporca a 3 camere divide efficacemente solidi, liquidi e aria, garantendo una pulizia ottimale.

Autopulizia e asciugatura rapide, premendo un pulsante

Il sistema di autopulizia integrato FlashDry consente di pulire e asciugare automaticamente la spazzola e l’intero dispositivo, premendo semplicemente un pulsante. Durante l'autopulizia, un flusso di calore a 70°C rimuove efficacemente le particelle di sporco dalla spazzola e dal tubo attraverso cui passa lo sporco. La spazzola bidirezionale, durante il processo, ruota continuamente garantendo una pulizia profonda e accurata in soli due minuti. Successivamente, l'asciugatura avviene con aria riscaldata a 70°C, rimuovendo efficacemente l'acqua in eccesso da tutti i componenti utilizzati per la pulizia. L'autoasciugatura dura cinque minuti e previene la formazione di germi e odori sgradevoli. Infine, Tineco FLOOR ONE STRETCH S6 offre un'autonomia di 40 minuti grazie alle pouch cells.

Tineco

Tineco è stata fondata nel 1998 con il lancio della sua prima aspirapolvere, da allora guida l'innovazione nella categoria degli elettrodomestici intelligenti. Tineco si dedica alla progettazione di prodotti elettronici per la casa di qualità, utili, facili da usare e smart. Con la gamma di aspirapolvere PURE ONE e l'introduzione della prima linea di aspirapolvere lava/asciuga intelligente sul mercato - la serie FLOOR ONE - Tineco è diventata rapidamente un'azienda leader nella categoria degli elettrodomestici intelligenti.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita