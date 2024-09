Novità di Personio: dati migliori sulle persone, recensioni delle prestazioni e flussi di lavoro personalizzato generano impatto per i team di HR

LONDRA: Personio, la società leader di software per i dipartimenti HR per PMI, ha annunciato oggi una serie di sviluppi progettati per ridurre il carico delle attività amministrative manuali e che richiedono molto tempo, in modo da consentire ai team HR di concentrarsi sull'impatto che possono creare per le loro organizzazioni.

Tale sviluppo arriva nel momento in cui i dati dell'ultima ricerca di Personio, Workforce Pulse 2024: Solving talent and engagement challenges, dimostrano che trattenere i talenti costituisce la sfida più importante relativa alle persone che le organizzazioni dovranno affrontare il prossimo anno, come è stato votato dal 35% dei responsabili delle decisioni dei team HR (HRDM).

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita