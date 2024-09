Jio amplia i rapporti con Verimatrix in materia di sicurezza dei contenuti video

La maggior rete di telecomunicazioni dell'India, con quasi mezzo miliardo di clienti, ha messo in sicurezza la sua piattaforma video di TV connessa con l'aiuto di Verimatrix

AIX-EN-PROVENCE, Francia, e SAN DIEGO: Verimatrix, (Euronext Paris: VMX, FR0010291245), leader nelle soluzioni di sicurezza incentrate sulle persone per il moderno mondo connesso, oggi ha annunciato che Jio Platforms Ltd. (Jio), il secondo maggior operatore di rete mobile a livello mondiale (con operazioni in un solo paese), ha ampliato nettamente l'utilizzo della soluzione Video Content Authority System (VCAS) di Verimatrix per DVB, IPTV, OTT e Multi-DRM con l'aggiunta di servizi di sicurezza e di distribuzione forniti dall'azienda per tutte le offerte di intrattenimento video premium di Jio, inclusa la sua piattaforma di TV connessa in rapida crescita.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita