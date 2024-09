Technology Reply vince il premio Oracle Partner Awards 2024 - Europe South Innovation

Premiate le competenze di Technology Reply per l'eccellenza nello sviluppo di soluzioni innovative attraverso la collaborazione con Oracle

TORINO, Italia: Oracle ha annunciato oggi che Technology Reply è la vincitrice dell’Oracle Partner Awards 2024 – Cloud/Technology Europe South Innovation. Questo premio riconosce i partner che hanno sviluppato soluzioni innovative, aiutando i clienti Oracle a raggiungere i loro obiettivi e superare le sfide di business. I partner considerati per questo premio hanno sviluppato soluzioni che integrano diverse tecnologie e prodotti Oracle e/o hanno collaborato con terze parti tecnologiche, anch'esse partner di Oracle, per arricchire ulteriormente le loro soluzioni.

Technology Reply, specializzata nella realizzazione di soluzioni innovative di intelligenza artificiale e machine learning basate su tecnologie Oracle, è stata premiata grazie al progetto sviluppato per Bitron, azienda globale che supporta le imprese nello sviluppo e nella produzione di componenti elettronici e meccatronici.

Il progetto ha comportato la creazione di una sofisticata piattaforma con l’obiettivo di migliorare l'efficienza operativa. Sfruttando Oracle Database 23ai, il servizio Generative AI di Oracle Cloud Infrastructure (OCI) e algoritmi di machine learning, il progetto ha migliorato in modo significativo le capacità di root cause analysis, fornendo a Bitron approfondimenti in tempo reale.

Filippo Rizzante, CTO di Reply, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver ottenuto questo premio che evidenzia l'impegno e la competenza del team di Technology Reply nel realizzare progetti complessi con Oracle. Continueremo a creare soluzioni che aiutino i nostri clienti a raggiungere i loro obiettivi in un mondo sempre più digitale, combinando le nostre competenze, la nostra abilità tecnologica e le tecnologie Oracle.”

Reply

Reply [EXM, STAR: REY] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply definisce e sviluppa modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Big Data, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. Reply fornisce servizi di consulenza, system integration e digital services ai principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione. www.reply.com

Technology Reply

Technology Reply è la società del gruppo Reply specializzata nella progettazione e realizzazione di soluzioni innovative basate sulle tecnologie Oracle. Grazie alla profonda competenza ed esperienza maturata in oltre 25 anni di attività, Technology Reply supporta i propri clienti nei processi di innovazione e trasformazione digitale, con un team di professionisti in grado di intervenire in tutte le fasi del ciclo di vita di un progetto: analisi, progettazione, implementazione, lancio e operatività. Technology Reply si propone come partner di riferimento per le tecnologie Oracle on premise e cloud: BigData, Analytics, eCommerce, Mobile, Identity and Access Management, Content Management. Technology Reply, con la sua cultura Agile, sta diventando leader nelle tecnologie emergenti, implementando progetti di Intelligenza Artificiale, Machine Learning, microservizi basati su DevOps e tecnologie cognitive per una grande varietà di ragioni, settori e clienti. www.technology.reply.it

About Oracle PartnerNetwork

Oracle PartnerNetwork (OPN) è il programma per partner di Oracle progettato per consentire ai partner di accelerare la transizione al cloud e di ottenere risultati di business per i clienti. Il programma OPN consente ai partner di impegnarsi con Oracle attraverso percorsi allineati al loro modo di operare sul mercato: Cloud Build per i partner che forniscono prodotti o servizi basati o integrati con Oracle Cloud; Cloud Sell per i partner che rivendono la tecnologia Oracle Cloud; Cloud Service per i partner che implementano, distribuiscono e gestiscono Oracle Cloud Services; Industry Healthcare per i partner che forniscono prodotti e/o servizi disponibili in commercio basati sulle tecnologie Oracle Cloud e Oracle Health; License & Hardware per i partner che creano, assistono o vendono licenze software o prodotti hardware Oracle. I clienti possono accelerare i loro obiettivi di business con i partner OPN che hanno ottenuto la Expertise in una famiglia di prodotti o in un servizio cloud. Per saperne di più visitate: http://www.oracle.com/partnernetwork

