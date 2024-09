LuminUltra acquisisce l'attività di analisi della legionella da Genomadix e stipula una licenza strategica per la commercializzazione di ulteriori test tramite la piattaforma di diagnostica molecolare ultraportatile

FREDERICTON, New Brunswick: LuminUltra ( luminultra.com ), leader mondiale nella diagnostica molecolare applicata, ha annunciato oggi l'acquisizione delle attività di Genomadix Inc ( genomadix.com ) relative al test della legionella, nonché dei diritti per lo sviluppo e la commercializzazione di ulteriori test e metodi di analisi nei mercati dell'acqua, dell'energia e degli alimenti e bevande a livello globale, tramite la piattaforma Genomadix Cube™ qPCR (reazione a catena della polimerasi quantitativa).

Grazie a questa transazione, LuminUltra espande ulteriormente il suo portfolio di soluzioni di analisi molecolari leader di settore per l'identificazione e la quantificazione rapida dei microbi all'interno dei sistemi idrici residenziali, commerciali e industriali, responsabili della legionellosi, potenzialmente mortale.

Fonte: Business Wire

