La competizione annuale di presentazioni accoglie partecipanti che utilizzano tecnologie o applicazioni di ottica o fotonica come base per un commercio possibile

BELLINGHAM, Wash.: Sono aperte le domande per la 2025 SPIE Startup Challenge. La competizione annuale di presentazioni imprenditoriali viene ospitata da SPIE, la società internazionale per l'ottica e la fotonica, parte di SPIE Photonics West. Nel 2025, Photonics West si terrà dal 25 al 30 gennaio al Moscone Center di San Francisco, con la competizione finale della SPIE Startup Challenge prevista per il 28 gennaio.

La SPIE Startup Challenge è una piattaforma imprenditoriale competitiva per nuove aziende che utilizzano ottica e fotonica per prodotti o applicazioni innovativi.

Fonte: Business Wire

