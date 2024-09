Rapyd espande il programma globale per i partner per incoraggiare l'aumento dei ricavi dei referral partner, degli ISO e dei PayFac ad alto potenziale.

L'ampliamento del Rapyd Payment Partner Programme offre strumenti e risorse specifiche per il settore, che consentono di navigare in contesti di pagamento complessi, di ottimizzare i ricavi e di guidare la crescita in settori con elevato potenziale come l'eCommerce, il gioco online e i servizi finanziari.

LONDRA: Rapyd, la società globale di fintech, annuncia oggi l'espansione del servizio Rapyd Payment Partner Programme, ideato per incrementare la crescita dei ricavi e la collaborazione per i Referral Partner, i consulenti, le Organizzazioni di Vendita Indipendenti (ISO), i Facilitatori di Pagamento (PayFac) e i Venditori di Software Integrato (ISV) che operano nel settore dei servizi di pagamento nei settori ad alto potenziale come l'e-commerce, i giochi online, l'economia dei creatori di contenuti e i servizi finanziari. Questi settori si trovano spesso ad affrontare la sfida di trovare un partner per l'acquisizione di carte che si impegni a supportare il business a lungo termine e a garantire operazioni di pagamento sempre attive. Rapyd risponde a queste esigenze con soluzioni su misura, progettate per affrontare sfide uniche come l'accettazione dei pagamenti in più regioni, tassi di autorizzazione più elevati, prevenzione delle frodi, gestione delle controversie end-to-end e competenze globali in materia di conformità.

Costruito strategicamente per il successo ad elevato potenziale con il programma di referral potenziato di Rapyd

Il Rapyd Payment Partner Programme risponde alle esigenze specifiche dei partner e degli esercenti dei settori ad elevato potenziale. Questi mercati rappresentano un volume di transazioni annue miliardarie, ma devono affrontare sfide significative, tra cui la circolazione globale del denaro, la gestione delle frodi e dei chargeback e la complessa conformità normativa. La piattaforma completa di Rapyd integra soluzioni di pagamento leader del settore con alti tassi di autorizzazione, funzionalità multivaluta, onboarding semplificato e funzioni FX transfrontaliere, che aiutano i partner a ottenere un vantaggio competitivo.

Consolidando gli incassi e i pagamenti su un'unica piattaforma e fornendo conti commerciali multivaluta con servizi FX integrati, Rapyd supporta le diverse esigenze di pagamento e favorisce una crescita sostenibile a lungo termine. L'ampliamento del programma referral fornisce ai consulenti e agli agenti di pagamento gli strumenti per mettere in contatto i propri clienti con una soluzione affidabile di acquisizione e pagamenti, offrendo al contempo commissioni interessanti, opportunità di guadagno ricorrente e un'assistenza dedicata 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

L'espansione del programma evidenzia come le aziende di settori complessi si affidino alle soluzioni di pagamento Rapyd per superare le sfide del caso. Uno di questi partner è Alcaston. Alcaston, una società di consulenza per i pagamenti con sede nel Regno Unito, supporta le aziende in settori di nicchia in Europa, America Latina e Asia, che spesso si trovano di fronte a difficoltà nel trovare soluzioni di pagamento affidabili. “La collaborazione con Rapyd ci ha aiutato ad attirare un maggior numero di clienti in settori ad elevato potenziale. Le loro comunicazioni trasparenti e il loro servizio affidabile creano fiducia nei nostri commercianti”, ha dichiarato Delfina Toucon, Payments Consultant di Alcaston. “Rapyd comprende davvero le complessità del nostro business e ci fornisce le soluzioni di cui abbiamo bisogno per avere successo”.

Arik Shtilman, CEO e co-fondatore di Rapyd, afferma:“I settori ad elevato potenziale hanno esigenze specifiche di assistenza ai prodotti e ai clienti. In qualità di principale piattaforma di pagamento globale, aiutiamo gli esercenti a gestire gli incassi e i pagamenti e a supportare le transazioni transfrontaliere. Abbiamo sviluppato un approccio orientato ai partner per garantire che i Referral Partner, i Consulenti, gli ISO, i PayFac e gli ISV abbiano gli strumenti e le risorse necessarie per riuscire anche nei mercati più complessi e ci impegniamo a lavorare al fianco dei nostri partner a lungo termine, fornendo loro il supporto e la stabilità necessari per crescere e avere successo”.

Sostegno agli esercenti con soluzioni di pagamento strategiche

Il programma Rapyd Payment Partner risponde alle esigenze critiche degli esercenti offrendo una suite completa di soluzioni di pagamento specificamente progettate per i settori ad alta opportunità:

Acquisizione di carte: Un acquisitore di Visa e Mastercard con licenza diretta nel Regno Unito, nello SEE e a Singapore che garantisce alti tassi di autorizzazione riducendo il rischio di frode e i chargeback.

Un acquisitore di Visa e Mastercard con licenza diretta nel Regno Unito, nello SEE e a Singapore che garantisce alti tassi di autorizzazione riducendo il rischio di frode e i chargeback. Pagamenti multicanale: soluzioni di pagamento in negozio, online e su cellulare per supportare le diverse esigenze degli esercenti.

soluzioni di pagamento in negozio, online e su cellulare per supportare le diverse esigenze degli esercenti. Conti aziendali multivaluta: una soluzione flessibile che consente agli esercenti di creare rapidamente un conto bancario alternativo per il regolamento locale e la facilità dei pagamenti.

una soluzione flessibile che consente agli esercenti di creare rapidamente un conto bancario alternativo per il regolamento locale e la facilità dei pagamenti. Pagamenti globali: l'invio di pagamenti a clienti, fornitori e lavoratori in più di 190 Paesi, inclusi i pagamenti istantanei, ideali per i settori quali il gioco online.

l'invio di pagamenti a clienti, fornitori e lavoratori in più di 190 Paesi, inclusi i pagamenti istantanei, ideali per i settori quali il gioco online. Capacità di cambio transfrontaliero:semplificazione delle transazioni internazionali con i servizi di cambio leader del settore.

Vantaggi ineguagliabili per i partner: velocità e affidabilità a lungo termine

Rapyd si distingue come partner di fiducia, offrendo:

una partnership affidabile e dedicata La solidità finanziaria e la visione a lungo termine di Rapyd assicurano che i partner e gli esercenti possano contare sull'azienda per gestire i rischi e sostenere la crescita, indipendentemente dal settore in cui operano.

La solidità finanziaria e la visione a lungo termine di Rapyd assicurano che i partner e gli esercenti possano contare sull'azienda per gestire i rischi e sostenere la crescita, indipendentemente dal settore in cui operano. Onboarding e approvazione rapidi: i processi semplificati consentono ai partner di fare l'onboarding degli esercenti più velocemente che mai, con soluzioni pre-integrate per tutti i principali gateway.

i processi semplificati consentono ai partner di fare l'onboarding degli esercenti più velocemente che mai, con soluzioni pre-integrate per tutti i principali gateway. Regolamenti flessibili:le molteplici tempistiche di regolamento e le opzioni in diverse valute offrono la flessibilità necessaria per soddisfare le varie esigenze aziendali, rendendo la gestione finanziaria semplice ed efficiente.

Partecipate al programma di pagamento Rapyd

I partecipanti al Rapyd Payment Partner Programme hanno accesso a un'assistenza ineccepibile, a una tecnologia all'avanguardia e a risorse di marketing strategico, il tutto progettato per aiutarli a prosperare nell'attuale panorama competitivo. Che siate un Referral Partner, un Consulente, un ISO, un PayFac o un ISV, troverete il supporto e gli strumenti di cui avete bisogno per navigare con sicurezza nella complessità dei mercati ad elevato potenziale.

Per saperne di più sul PRapyd Payment Partner Programme e sulle modalità di adesione, visitate il sito per i partner Rapyd.

Informazioni su Rapyd

Rapyd vi permette di costruire in modo audace. Liberate il commercio globale con tutti gli strumenti di cui la vostra azienda ha bisogno per creare esperienze di pagamento, payout e fintech ovunque. Dalle aziende Fortune 500 alle attività ambiziose e alle start-up tecnologiche, la nostra rete di pagamenti e la nostra potente piattaforma fintech consentono di pagare facilmente i fornitori e di essere pagati dai clienti, a livello locale o internazionale.

Con uffici in tutto il mondo, tra cui Tel Aviv, Dubai, Londra, Islanda, San Francisco, Miami, Hong Kong e Singapore, sappiamo cosa serve per rendere il commercio transfrontaliero facile come se fosse in loco. Rapyd semplifica i pagamenti in modo che possiate concentrarvi sullo sviluppo del vostro business.

Ottenete gli strumenti per crescere a livello globale e scoprite i nostri prodotti, le nostre soluzioni e i nostri programmi per i partner su www.rapyd.net. Seguite: Blog, Insta, LinkedIn, Twitter.

