Stonebranch festeggia i 25 anni di innovazione nell'automazione IT

Stonebranch compie 25 anni di innovazione nel campo dell'automazione IT, consentendo alle aziende di realizzare un coordinamento perfetto e la trasformazione digitale in ambienti IT ibridi.

ALPHARETTA, Ga.: Stonebranch, fornitore leader di soluzioni di coordinamento e automazione dei servizi, festeggia con orgoglio il suo 25° anniversario. Sin dalla sua nascita nel 1999, Stonebranch è stata in prima linea nell'automazione IT, fornendo soluzioni all'avanguardia che consentono alle organizzazioni di tutto il mondo di coordinare flussi di lavoro complessi e gestire le operazioni IT senza soluzione di continuità.

Negli ultimi venticinque anni, Stonebranch è cresciuta da una piccola startup a una leader globale nel settore dell'automazione e della coordinazione IT, servendo 500 aziende globali da uffici ubicati in tutto il mondo.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita