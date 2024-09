Arsenal e NTT DATA annunciano l'inizio di una collaborazione pluriennale di trasformazione digitale per offrire esperienze più personalizzate e senza soluzione di continuità ai tifosi di tutto il mondo

NTT DATA diventa il primo partner ufficiale per la trasformazione digitale del club

LONDRA: NTT DATA, leader mondiale nei servizi IT e di business digitale, ha annunciato oggi l'avvio di una partnership pluriennale con l'Arsenal per diventare Official Digital Transformation Partner del club. In qualità di partner leader nella trasformazione per alcuni dei più grandi club sportivi ed eventi sportivi a livello globale, NTT DATA porterà nuove tecnologie per migliorare l'esperienza dei tifosi dell'Arsenal.

Le due organizzazioni collaboreranno nei prossimi anni per rafforzare il collegamento del club con i sostenitori provenienti da tutto il mondo.

Fonte: Business Wire

