FPT Software e Vilja uniscono le forze per promuovere il digital banking

STOCCOLMA: La società informatica globale FPT Software ha recentemente annunciato una collaborazione strategica con Vilja, il principale fornitore di servizi di core banking in Scandinavia. Da partner tecnologico globale di Vilja, FPT Software mira a rafforzare il suo portafoglio di servizi finanziari per offrire soluzioni di digital banking più innovative ai clienti di tutto il mondo.

Utilizzando le vaste competenze tecniche e la portata globale di FPT Software, questa collaborazione introdurrà la prima piattaforma di banking con interfaccia di programmazione delle applicazioni (API) cloud-native di Vilja (API) alle aziende di tutto il mondo, con un'attenzione iniziale sull'economia digitale in rapida crescita in Asia. La collaborazione include inoltre l'apertura di un centro di R&S in Asia, dedicato all'introduzione di diverse innovazioni che rispondono alle esigenze del digital banking in costante evoluzione, soprattutto in aree come depositi e prestiti.

Fonte: Business Wire

